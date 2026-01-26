Meghan Markle y el príncipe Harry presentan documental en Sundance

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

MIAMI. - Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron su primera aparición en el Festival de Cine de Sundance en Utah, con motivo del estreno del documental, Cookie Queens. El sábado, los duques de Sussex asistieron a una proyección especial de la película, que narra la historia de cuatro jóvenes Girl Scouts durante la emblemática temporada de venta de galletas.

El proyecto ofrece una mirada íntima a la ambición, el trabajo en equipo y el proceso de crecimiento, destaca la revista People. En el evento, la pareja posó para las fotos con Amy Redford, hija del fallecido Robert Redford , fundador del festival.

Harry y Meghan son los productores ejecutivos de esta película de 91 minutos, que se proyecta en la sección de matinales familiares del Festival de Sundance. El documental fue dirigido por Alysa Nahmias y producido en colaboración con Archewell Productions, Beautiful Stories y AJNA Films.

Este proyecto tiene un significado personal para Meghan, quien fue miembro de las Girl Scouts durante su infancia en California, con su madre como líder de su grupo.

En una publicación de Instagram de abril de 2025, en la que promocionaba su podcast Confessions of a Female Founder, Meghan reflexionó sobre sus inicios en el mundo del emprendimiento, escribiendo: "Ser emprendedora puede empezar desde joven", junto a fotos de su infancia vendiendo galletas.

Demanda en curso

Esta aparición se produce pocos días después de que el príncipe Harry ofreciera un emotivo testimonio en Londres durante las primeras etapas de su importante caso legal contra Associated Newspapers Limited, la editorial de los periódicos Daily Mail y The Mail on Sunday.

Harry es uno de los siete demandantes de alto perfil, entre los que se encuentran Elizabeth Hurley y Elton John, que alegan recopilación ilegal de información por parte del grupo mediático. Este juicio marca el final de una serie de acciones legales que Harry ha emprendido contra los tabloides británicos en los últimos años. La editorial niega las acusaciones.

El príncipe testificó antes de lo previsto y habló con visible emoción sobre las consecuencias que la batalla legal y los años de escrutinio por parte de la prensa han tenido en su familia.