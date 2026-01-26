lunes 26  de  enero 2026
REALEZA BRITÁNICA

Meghan Markle y el príncipe Harry presentan documental en Sundance

En el evento, la pareja posó para las fotos con Amy Redford, hija del actor Robert Redford, fundador del festival

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron su primera aparición en el Festival de Cine de Sundance en Utah, con motivo del estreno del documental, Cookie Queens. El sábado, los duques de Sussex asistieron a una proyección especial de la película, que narra la historia de cuatro jóvenes Girl Scouts durante la emblemática temporada de venta de galletas.

El proyecto ofrece una mirada íntima a la ambición, el trabajo en equipo y el proceso de crecimiento, destaca la revista People. En el evento, la pareja posó para las fotos con Amy Redford, hija del fallecido Robert Redford, fundador del festival.

Lee además
El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.
CORONA

Príncipe Harry acusa a tabloides británicos de acosar a su esposa
Una persona sostiene un teléfono inteligente que muestra el nuevo programa de Meghan Markle de Netflix, With Love, Meghan, frente a una pantalla de televisión que muestra imágenes del programa, en Los Ángeles, el 4 de marzo de 2025.
MONARQUÍA

Meghan Markle no planea una tercera temporada de "With love, Meghan"

Harry y Meghan son los productores ejecutivos de esta película de 91 minutos, que se proyecta en la sección de matinales familiares del Festival de Sundance. El documental fue dirigido por Alysa Nahmias y producido en colaboración con Archewell Productions, Beautiful Stories y AJNA Films.

Este proyecto tiene un significado personal para Meghan, quien fue miembro de las Girl Scouts durante su infancia en California, con su madre como líder de su grupo.

En una publicación de Instagram de abril de 2025, en la que promocionaba su podcast Confessions of a Female Founder, Meghan reflexionó sobre sus inicios en el mundo del emprendimiento, escribiendo: "Ser emprendedora puede empezar desde joven", junto a fotos de su infancia vendiendo galletas.

Demanda en curso

Esta aparición se produce pocos días después de que el príncipe Harry ofreciera un emotivo testimonio en Londres durante las primeras etapas de su importante caso legal contra Associated Newspapers Limited, la editorial de los periódicos Daily Mail y The Mail on Sunday.

Harry es uno de los siete demandantes de alto perfil, entre los que se encuentran Elizabeth Hurley y Elton John, que alegan recopilación ilegal de información por parte del grupo mediático. Este juicio marca el final de una serie de acciones legales que Harry ha emprendido contra los tabloides británicos en los últimos años. La editorial niega las acusaciones.

El príncipe testificó antes de lo previsto y habló con visible emoción sobre las consecuencias que la batalla legal y los años de escrutinio por parte de la prensa han tenido en su familia.

Temas
Te puede interesar

Cole Tucker revela sexo de su segundo hijo junto a Vanessa Hudgens

Aseguran que Julio Iglesias analiza demanda multimillonaria contra Univision

Kanye West publica disculpa formal por comentarios antisemitas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La factura de impuestos a la propiedad descompone el presupuesto familiar cada año.
FLORIDA

Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Imagen referencial. 
CUBA

Sin combustible y con una crisis sistémica el régimen castrista se prepara para la guerra

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
MEDIDAS

Canadá dice que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de Trump

Una mujer pone una vela mientras la gente se reúne para una vigilia en honor a las víctimas del accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el 25 de enero de 2026, en la estación de tren de Huelva (España)
SINESTRO

Realizan actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España

Te puede interesar

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Por Leonardo Morales
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
IMPACTO AEROPORTUARIO

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..
Alerta

Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU