Meghan Trainor anuncia nuevo álbum para enero: "Treat myself"

Y además, aprovechó su visita al programa para anunciar personalmente la fecha de lanzamiento del álbum.

"¡Estoy tan emocionada de poder anunciar hoy la fecha de lanzamiento del álbum 'Treat Myself' en Ellen! Nunca había trabajado tanto en un álbum ni me había sentido tan orgullosa de mi música, ¡estoy deseando que lo escuchéis!", dijo la artista al anunciarlo.

Además, Meghan acaba de compartir una nueva canción de 'Treat Myself' titulada 'Workin' On It' [feat. Lennon Stella y Sasha Sloan].

Uniendo por primera vez a tres de las voces más poderosas y cautivantes de la música pop, 'Workin 'On It' surge como una colaboración audaz.

Lennon y Sasha ofrecen armonías dinámicas mientras Meghan toma el centro del escenario con una interpretación incontestable, que deja ver su esencia. Creando un paisaje sonoro intimista, las palmas y suaves rasgueos acústicos avanzan hacia un estribillo lleno de fuerza a medida que la austera producción da paso a un coro confesional.

Recientemente, Meghan también se unió al panel de coaches de The Voice UK de ITV, donde ocupará una de las grandes sillas rojas junto a Sir Tom Jones, will.i.am y Olly Murs.