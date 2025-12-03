miércoles 3  de  diciembre 2025
Memorias del rey emérito Juan Carlos I llegan a librerías de España

Las memorias, de 500 páginas y tituladas Reconciliación, eran el libro más vendido en Amazon España el miércoles al inicio de la tarde, según el sitio web

El rey emérito Juan Carlos I llega a Sanxenxo (Pontevedra), a 17 de abril de 2024.

Europa Press/ Elena Fernández

MADRID.- Las memorias del rey emérito español Juan Carlos I salieron este miércoles a la venta en España, donde despertaron una gran expectación después de que su publicación el mes pasado en Francia reabriera el debate sobre su legado.

Entre los pasajes más controvertidos destacan las afectuosas palabras que dedica al dictador Francisco Franco, así como las reflexiones sobre su papel en la transición del país hacia la democracia.

El rey emérito Juan Carlos I de España recibe ayuda a su llegada a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (no aparece en la foto), en la iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja de Madrid el 6 de abril de 2024.
Juan Carlos I comparte video para conmemorar 50º aniversario de llegar al trono
La comunidad exiliada cubana se reunió en las afueras de Versailles, mostrando unidad y apoyo al preso político Yosvany Rosell García Caso.
Músico José María Vitier aboga por liberación en Cuba de Yosvany Rosell García

"Ha sido uno de los libros más esperados", explicó Esther Gil, empleada de la librería Pasajes en el centro de Madrid, donde habían recibido unos 50 pedidos para comprar las memorias antes de que salieran a la venta en España.

"Es la primera vez que el rey habla de temas personales y la gente estaba muy interesada en saber qué decía", indicó junto a una mesa con varios ejemplares. "Yo creo que [es] tanto curiosidad, como que causa también un poquito de morbo, y eso pues a la gente le encanta", agregó.

Las memorias, de 500 páginas y tituladas Reconciliación, eran el libro más vendido en Amazon España el miércoles al inicio de la tarde, según el sitio web.

En ellas el exmonarca, quien a sus 87 años reside en Emiratos Árabes Unidos, reflexiona sobre momentos clave de la historia de España.

También incluye alguna breve referencia a sus aventuras extramatrimoniales o a los escándalos financieros que marcaron el final de su reinado, que concluyó con su abdicación en 2014 en favor de su hijo Felipe.

En el libro el rey emérito afirma que "respetaba enormemente" a Franco, quien a los 10 años le separó de su familia en exilio y le hizo instalarse en España con el objetivo de formarle para que asumiera su sucesión a su muerte.

Juan Carlos afirma también que el dictador, quien gobernó España de forma implacable durante los 36 años que siguieron a la Guerra Civil (1936-1939), se mostraba con él "amable, sonriente y conversador", y que "apreciaba su inteligencia y su sentido político".

Un pasaje que el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, de la plataforma de extrema izquierda Sumar, había calificado de "vomitivo", al conocerse tras la publicación de la edición francesa a comienzos de noviembre.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó de su lado que algunos extractos del libro le habían "sorprendido".

En un video publicado el lunes de forma inesperada, el antiguo rey explicó que escribió sus memorias para que los jóvenes españoles puedan "conocer la historia reciente" de su país "sin distorsiones".

Juan Carlos, quien había accedido al trono dos días después de la muerte de Franco en 1975, abdicó en su hijo, el príncipe Felipe, en 2014, y vive en exilio voluntario en los Emiratos Árabes Unidos desde 2020.

FUENTE: AFP

