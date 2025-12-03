Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Soldado de la Marina de Estados Unidos realiza ejercicios con ametralladoras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que las fuerzas militares estadounidenses iniciarán “muy pronto” operaciones terrestres dirigidas contra redes de narcotráfico en Venezuela , marcando una nueva fase de la ofensiva antidrogas impulsada por el Pentágono desde septiembre pasado.

El anuncio se produjo durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en medio de un clima de tensiones crecientes entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro .

“Iniciar operaciones en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”, declaró Trump ante periodistas.

Hasta ahora, la operación Lanza del Sur ha estado centrada en ataques navales y aéreos en el Caribe, donde EEUU reconoce haber destruido al menos una veintena de embarcaciones y causado más de 80 muertes de presuntos narcotraficantes en acciones calificadas por la Casa Blanca como “preventivas”.

Un conflicto en escalada

Las tensiones entre ambos gobiernos se intensificaron luego de que Maduro solicitara garantías de inmunidad total para él y su familia a cambio de abandonar el poder, en una conversación telefónica con Trump realizada el 21 de noviembre.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el gobernante chavista pidió también levantar sanciones contra más de un centenar de altos funcionarios, archivar los casos abiertos en la Corte Penal Internacional (CPI) y permitir que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, encabezara un gobierno de transición previo a unas elecciones.

Trump habría rechazado todas las peticiones y concedido a Maduro un plazo de una semana para dejar el país con un salvoconducto. El periodo expiró el viernes pasado, tras lo cual la administración estadounidense declaró “cerrado en su totalidad” el espacio aéreo venezolano.

Al ser preguntado por un reportero si Maduro le habría ofrecido irse, el presidente respondió: “Lo hará”, sin ofrecer más detalles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VPITV/status/1995964389510263063&partner=&hide_thread=false ¿Maduro le ofreció abandonar el poder al presidente Trump?



Al final de la rueda de prensa de este martes #2Dic, un reportero le preguntó a Trump sobre lo que le había ofrecido el líder del régimen venezolano en su última conversación.



"Lo hará", contestó el mandatario, sin… pic.twitter.com/Pjns4w0RYw — VPItv (@VPITV) December 2, 2025

“Cualquiera que produzca drogas es objetivo”

La intensificación militar viene acompañada de controversias. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó cualquier irregularidad, afirmando que “todas las acciones han sido legales y aprobadas por la cadena de mando”.

Trump, en respuesta, respaldó a su secretario y calificó la cobertura de algunos medios estadounidenses que han criticado las operacones de “infundada”.

El presidente también advirtió que las operaciones podrían extenderse más allá de Venezuela, incluyendo a Colombia. “Vemos que hay lugares donde se están haciendo drogas en Colombia. Cualquiera que esté produciendo drogas para nuestro país está sujeto a ataques, no solo Venezuela”, indicó.

Según Trump, las organizaciones criminales responsables “han matado a más de 200.000 personas el año pasado”, y la ampliación de la ofensiva tiene como objetivo “que las familias vivan tranquilas”.

Trump mantiene "todas las opciones sobre la mesa”

El régimen de Maduro rechaza las acusaciones de narcotráfico y sostiene que Washington intenta forzar un cambio de gobierno para “apoderarse del petróleo venezolano”.

Gobiernos de la región siguen de cerca la posibilidad de un conflicto abierto, especialmente tras la advertencia de la Casa Blanca sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano.

Las filtraciones sobre la conversación del 21 de noviembre confirman la profundidad de la crisis bilateral. Maduro, considerado por Washington un “narcoterrorista” y líder del Cartel de los Soles —designado como organización terrorista extranjera por la administración Trump—, enfrenta cargos federales en EEUU y una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Trump reiteró que no divulgará detalles adicionales sobre la conversación, mientras funcionarios de la Casa Blanca insisten en que “todas las opciones siguen sobre la mesa”.

FUENTE: Con información de NTN24 / redes sociales