Despiden con honores a la sargento Terri Sweeting-Mashkow en Indian River

El homenaje, celebrado en Vero Beach, congregó a familiares, compañeros de trabajo y autoridades locales, encabezadas por el sheriff Eric Flowers

Sargento Terri Sweeting-Mashkow, de 47 años de edad.

Oficina del Sheriff de Indian River (IRCSO)
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

VERO BEACH. - La comunidad de Indian River se reunió este martes para despedir con honores a Terri Sweeting-Mashkow, la oficial que perdió la vida mientras cumplía con su deber y cuyo legado quedó marcado en los 25 años de servicio que entregó a la Oficina del Sheriff del condado.

Las honras fúnebres se llevaron a cabo en Vero Beach y congregaron a familiares, compañeros de trabajo y autoridades locales, encabezadas por el sheriff Eric Flowers, quien recordó a Sweeting-Mashkow como una mujer “excepcional, dedicada y con un corazón inmenso”. La agente, de 47 años, recibió de manera póstuma el rango de sargento, un reconocimiento al compromiso que mantuvo a lo largo de su carrera.

La tragedia en la que desafortunadamente perdió la vida ocurrió el 21 de noviembre dentro del complejo residencial Bermuda Club, al norte de Vero Beach, durante un procedimiento de desalojo en la vivienda de la madre del sospechoso. Tres oficiales y un cerrajero participaban en la diligencia cuando, según el reporte oficial, Michael Halberstam, de 37 años, abrió fuego sin previo aviso. En ese ataque fatal, Sweeting-Mashkow fue alcanzada por un disparo y murió en la escena.

“Estamos profundamente conmocionados. Hemos perdido a una extraordinaria servidora pública que dedicó su vida a proteger esta comunidad”, declaró el sheriff Flowers.

La muerte de Sweeting-Mashkow se convierte en apenas la segunda caída en acto de servicio registrada en el siglo de historia de la Oficina del Sheriff de Indian River (IRCSO), un hecho que resalta aún más la magnitud del dolor que envuelve hoy a la institución y a quienes la conocieron.

