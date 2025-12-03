miércoles 3  de  diciembre 2025
Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses

Las autoridades acusan a Caleb Rashaun Frederick y Ne'osha Lasha Taylor de ejecutar una operación delictiva sistemática que afectó a más de 40 comercios

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Por Daniel Castropé

MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó la captura de dos residentes de Palm Beach, a quienes las autoridades atribuyen una ola de hurtos en más de 40 tiendas de los condados de Palm Beach y Broward.

La detención de los sospechosos, acusados de sustraer mercancía por un valor aproximado de 31.000 dólares durante un periodo de dos meses, constituye el primer resultado tangible de la recién inaugurada Fuerza Especial de Investigación de Robos Minoristas.

Recorrido delictivo por 40 tiendas

Los investigadores documentaron una incesante actividad criminal entre el 3 de septiembre y el 14 de noviembre.

Caleb Rashaun Frederick y Ne'osha Lasha Taylor, ambos de 29 años, habrían ejecutado un plan coordinado para atacar decenas de puntos de venta pertenecientes a grandes cadenas como Target, Publix, Walgreens, Walmart, Macy's y JCPenney.

La pareja actuaba con roles definidos en cada una de las 40 incursiones: uno vigilaba el entorno para evadir la seguridad, mientras el otro tomaba electrodomésticos, productos de lavandería y artículos para el hogar, según las investigaciones.

Lejos de buscar el uso personal, los acusados comercializaban posteriormente el botín a través de Facebook Marketplace para obtener ganancias ilícitas, dijeron las autoridades.

Cargos y penas de prisión

La magnitud de la ofensiva contra 40 locales distintos permite a la fiscalía solicitar penas de máxima severidad ante los tribunales.

Frederick enfrenta un cargo por robo minorista organizado, cinco cargos de tráfico de propiedad robada y uno por verificación falsa, situación que podría derivar en una condena de hasta 95 años de cárcel.

Por su parte, Taylor encara acusaciones similares que conllevan una pena posible de 75 años de prisión.

Estas sentencias potenciales buscan enviar un mensaje contundente sobre las consecuencias de la reincidencia delictiva en el estado.

