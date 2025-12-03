miércoles 3  de  diciembre 2025
Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 4 al 12 de diciembre

La banda colombiana Grupo Niche asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theatre de Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

La banda colombiana Grupo Niche asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theatre de Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

AFP/Giorgio Viera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

El Gran Combo y Grupo Niche se unen para presentar el espectáculo Salsa Pal' Mundo Tour en el Kaseya Center. El evento tendrá como invitados especiales a Eddie Santiago y Alex Sensation. La cita será el viernes 5 de diciembre y los boletos pueden adquirirse en www.kaseyacenter.com.

El artista urbano puertorriqueño Mora regresa a Miami con su gira Lo Mismo de la Otra Vez Tour 2025. El concierto será el domingo 7 de diciembre a las 8:00 p.m.. Entradas en www.kaseyacenter.com.

Escena

Adrienne Arsht Center

Broadway en Miami presenta Clue, una obra en la que seis misteriosos invitados se reúnen en la Mansión Boddy para una noche inolvidable, sin imaginar que serán testigos de un asesinato. Hasta el 7 de diciembre en la Ziff Ballet Opera House. Entradas en www.arshtcenter.org.

El Cascanueces de George Balanchine regresa para transformar la Ciudad Mágica en una aventura navideña sin igual. La presentación tendrá una experiencia inmersiva previa al espectáculo que te llevará a la Tierra de los Dulces. Desde el 12 de diciembre en la Ziff Ballet Opera House. Entradas en www.arshtcenter.org.

Artes Visuales

Pinecrest Gardens

Vive la magia de la navidad con el tradicional Nights of Lights Festival de Pinecrest Gardens, un espacio con exhibiciones de luces y entretenimiento festivo. Desde el 5 de diciembre, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.. Para más información visite www.pinecrestgardens.org.

Sneaker Stories explora la sinergia histórica y continua entre el arte del graffiti y la cultura de las zapatillas. Destaca colaboraciones entre artistas del graffiti y marcas comerciales, con un enfoque en las zapatillas desde 2003 hasta la actualidad. Para más información visite www.pinecrestgardens.org.

Letras

Books & Books

Books & Books en Coconut Grove presenta el Club de Lectura de Ficción, organizado por Katherine Wakefield. La selección de este mes es el cuento navideño Brightly Shining de Ingvild Rishøi. La cita es el 9 de diciembre a las 7:00 p.m.. Más información en www.booksandbooks.com.

