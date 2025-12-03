Músico José María Vitier aboga por liberación en Cuba de Yosvany Rosell García

La comunidad exiliada cubana se reunió en las afueras de Versailles, mostrando unidad y apoyo al preso político Yosvany Rosell García Caso.

MIAMI.- El músico José María Vitier emitió un breve comunicado en Facebook en el que aboga por la liberación del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso , quien fue condenado por el régimen a 15 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J).

Vitier se pronunció luego de que la familia de García Caso informara que su salud se ha quebrantado a causa de la huelga de hambre que mantuvo durante 40 días.

El maestro —quien es reconocido como una de las figuras más trascendentales de la música cubana contemporánea y cuyo arte fusiona el jazz y las raíces populares cubanas— expone que pese a no conocer a Yosvany Rosell, como ser humano merece respeto y atención inmediata.

"No lo conozco. No sé cuan terrible crimen cometió para merecer 15 años de cárcel. No sé cuales son sus ideas. Solo sé que parece decidido a dejarse morir por ellas. Y eso creo que merece respeto y atención inmediata en las instancias a las que compete hacer lo posible por impedirlo", expuso en su cuenta privada, y la información fue replicada por la revista independiente de Cuba Arbol Invertido.

"Mirar hacia otro lado no nos hace mejores ni a nosotros ni a la sociedad. Por el contrario, creo que la indiferencia o la insensibilidad ante tal dilema humano compromete valores esenciales que trascienden las diferencias políticas. Ojalá no sea demasiado tarde y pueda evitarse un desenlace fatal", culminó.

De esta manera, el compositor y pianista se suma al clamor de 200 figuras, entre ellos intelectuales, artistas y activistas cubanos, como Fernando Pérez y Tania Bruguera, quienes enviaron una carta al papa León XIV pidiendo que interceda por el preso político.

A diferencia de otros artistas, Vitier —hijo de los laureados poetas Cintio Vitier y Fina García Marruz— mantiene un perfil centrado en el legado artístico familiar. No obstante, su pronunciamiento ante la salud de Yosvany Rosell García Caso evidencia la gravedad a la que se enfrentan los presos políticos en la isla.

Caso Yosvany Rosell García Caso

García Caso fue uno de los activistas que participó en las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J. Sin embargo, fue detenido el 15 de julio y fue acusado por la Fiscalía de sedición, un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, y condenado a 15 años de prisión.

Desde su reclusión ha denunciado violaciones a sus derechos.

El 23 de octubre de 2025, en la prisión El Yayal, inició una huelga de hambre. Pero la noche del lunes 1 de diciembre la cesó, después de que fuera atendido de emergencia en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín.

Su esposa, Mailin Rodríguez Sánchez, advirtió que la condición del preso es crítica. En un mensaje de audio, explicó que su esposo llegó al hospital con fallo de riñón, mareos, presión baja y otros síntomas. Añadió que los médicos aún no pueden ofrecer un pronóstico claro y deben esperar la evolución de las próximas horas.

García Caso permanece recluido en la Sala de Penados del hospital, donde fue ingresado porque su salud se deterioró gravemente. Rodríguez Sánchez ya había advertido entonces que “cada segundo era peor”, mientras la organización Cubalex confirmó que el preso venía padeciendo un deterioro progresivo agravado por hipertensión crónica y dolencias cardíacas, todo ello en medio de condiciones carcelarias “crueles, inhumanas y degradantes”.

Cubalex destacó que la huelga representa “un acto de dignidad y resistencia” ante un sistema penitenciario que mantiene a los opositores sin acceso a atención médica adecuada, bajo vigilancia constante y en aislamiento.