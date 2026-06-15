lunes 15  de  junio 2026
MÚSICA

Menudo celebra 50 años de historia con gira por EE.UU., México y Puerto Rico

Los seguidores del legendario grupo tendrán la oportunidad durante la gira 'Menudo 50 Aniversario' de revivir la Menudomanía

Fotografía cedida por The Exclusive Agency que muestra a la agrupación musical puertorriqueña Menudo posando, que fue un fenómeno musical mundial y anunció este lunes que celebra sus 50 años de historia reuniendo a siete de sus exmiembros en una gira por Estados Unidos, México y Puerto Rico.

Fotografía cedida por The Exclusive Agency que muestra a la agrupación musical puertorriqueña Menudo posando, que fue un fenómeno musical mundial y anunció este lunes que celebra sus 50 años de historia reuniendo a siete de sus exmiembros en una gira por Estados Unidos, México y Puerto Rico.

EFE / Kike San Martin / The Exclusive Agency
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JUAN.- La legendaria agrupación musical puertorriqueña Menudo, que fue un fenómeno musical mundial, anunció este lunes que celebra sus 50 años de historia reuniendo a siete de sus exmiembros en una gira por Estados Unidos, México y Puerto Rico.

Marcando la primera reunión oficial bajo la marca Menudo, los antiguos miembros de la banda René Farrait (1979-1982), Roy Rossello (1983-1986), Raymond Acevedo (1985-1988), Sergio Blass (1986-1990), Ralphy Rodríguez (1987), Rubén Gómez (1987-1990) y Robert Avellanet (1988-1991) volverán al escenario para conmemorar el legado del grupo.

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Como la primera gira oficial de reunión de Menudo, presentada bajo la franquicia Menudo, "esta celebración rendirá homenaje al legado de 50 años del grupo y a su impacto duradero en generaciones de fanáticos, la música latina y la cultura pop", según el comunicado.

Los seguidores tendrán la oportunidad durante la gira 'Menudo 50 Aniversario' de revivir la Menudomanía, mientras el grupo interpreta temas clásicos como Súbete a Mi Moto, Claridad y Quiero Ser.

La gira hará paradas en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Hollywood, así como en Ciudad de México y en San Juan de Puerto Rico.

Más que un simple espectáculo, la gira —subrayó la nota— es "una celebración de los 50 años de Menudo, honrando el impacto perdurable que el grupo ha tenido a lo largo de generaciones y brindando al público la oportunidad de reconectarse con la música, los recuerdos y la nostalgia".

Fechas

La gira comenzará en el Youtube Theater de Los Ángeles el próximo 10 de octubre, y concluirá el 12 de diciembre en el Coca Cola Music Hall de San Juan.

Desde su debut en 1977, Menudo, inicialmente una agrupación infantil, se convirtió en un fenómeno global, lanzando cerca de 30 álbumes en varios idiomas y logrando nominaciones al Grammy y giras con entradas agotadas alrededor del mundo.

La banda contó con numerosos integrantes a lo largo de los años, siendo Ricky Martin y Robi Draco Rosa los que más popularidad alcanzaron a nivel internacional después de salir de la agrupación.

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