Menudo de luto por fallecimiento de Adrián Olivares a los 48 años

"Recordando a Adrián, el 23er miembro de Menudo, que trajo alegría a muchos de 1990-1993. Nacido el 6/2/1976, su legado vivirá por siempre en nuestros corazones. #RIP #menudofamily", se lee en la red social, al mostrarse una fotografía en blanco y negro del artista en su adolescencia.

Integrantes de Menudo reaccionan

Además de la cuenta oficial de Munudo, otros integrantes -como Sergio Blass y Robert Avellanet, expresaron su sentir por la muerte de Olivares, quien partió a los 48 años.

"Vuela alto, hermanito y mucha fortaleza para tu familia. Siempre fuiste maduro para tu edad y tu carisma inigualable. Siempre serás de los buenos y por siempre vivirás en nuestro corazón", escribió Sergio Blass, quien estuvo en la agrupación de 1986 a 1990.

"¡Aún estoy en shock!. Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos, hermano. RIP Adrián", dijo Robert Avellanet, quien cantó en Menudo desde 1988 hasta 1991.

Por otra parte, Eliana Olivares, hija de Adrián Olivares, reconfirmó la noticia; sin embargo no reveló la causa del deceso.

"No tengo palabras. Papi, te amo por siempre. Me has mostrado amor, guía, fuerza y muchas cosas más que no conocería sin ti. Todavía no puedo procesar el hecho de que te hayas ido y que no puedo darte un abrazo o decirte lo mucho que te quiero. Eres el mejor padre que una chica puede pedir. Sé que estás en las manos de Dios y estoy muy agradecida de tenerte como mi ángel guardián. Te amaré por siempre papi", expresó Eliana, quien reside en Miami.

De acuerdo con el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, en la década de 1990, el concepto del grupo Menudo volvió agarrar impulso con la incorporación de nuevos integrantes: Andy Blázquez, Abel Talamantez, Alexis Grullón, Ashley Ruiz y Adrián Olivares, que posteriormente fue sustituido por Ricky López, en lo que fue una de sus últimas etapas.