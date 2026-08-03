Harry Styles se cae durante concierto en México

El cantante y actor británico Harry Styles posa durante una sesión de fotos para la película "Don't Worry darling" presentada fuera de competencia como parte del 79º Festival Internacional de Cine de Venecia en Lido di Venezia en Venecia, el 5 de septiembre de 2022.

MIAMI.- Harry Styles inició la residencia en México de su gira Together, Together. Sin embargo, el artista protagonizó un gracioso momento en la tarima, cuando al correr para disfrutar del público deslizó y terminó en el suelo.

Fue el domingo 2 de agosto cuando el video del momento se viralizó en las redes sociales. En el audiovisual se puede apreciar al británico durante la interpretación de la canción Are You Listening Yet?.

Pero inesperadamente, Styles resbaló y cayó al suelo. El artista se levantó rápidamente, volviendo a cantar la canción, mientras el público lo animaba.

Presentaciones en México

La caída del artista se produce luego de que tuviera que cancelar su primer concierto en la capital mexicana debida a tormentas que azotaban la zona, según informó el Daily Mail .

“¡Viva México! Muchas gracias por estar aquí. ¿Están todos bien? Bueno, es como sudar si lo piensas. Sobrevivieron a la lluvia. Gracias por estar aquí. Significa mucho para nosotros”, fueron las palabras con la que el cantante se dirigió a su fanáticos.

En total serán seis los conciertos que Styles ofrecerá en la Ciudad de México, el último espectáculo tendrá lugar el 10 de agosto.

Previo a su paso por México, el ex One Direction también tuvo que cancelar su tercer show en São Paulo debido a un problema de salud.

“El concierto de Harry Styles programado para el martes 21 de julio de 2026 en MorumBIS ha sido cancelado debido a una enfermedad durante la gira”, declaró el representante de Styles a People en ese momento. “Se le reembolsará el importe de su compra. El concierto se realizará el viernes 24 de julio de 2026 según lo previsto”.