Miami: anuncian entrega del Premio Editorial El Ateje, 2023

El Premio Editorial El Ateje reconoce la trayectoria de los creadores cubanos en tres categorías, POESÍA, NARRATIVA Y TEATRO, que llevan por nombre:

PREMIO Ángel Cuadra de Poesía

PREMIO Carlos Victoria de Narrativa

PREMIO Pepe Escarpanter de Teatro

Cada categoría se adjudicará a una personalidad haciéndosele entrega de una placa de reconocimiento.

Las razones que se tomaron en cuenta a la hora de seleccionar a los galardonados se sustentan sobre la base del aporte de los premiados a las artes a través de su obra y vigencia literaria.

El galardón solo se concede a figuras vivas, residentes fuera de Cuba y que mantengan una condición de exiliados.

Los laureados en el año 2023 son:

Pío E. Serrano, Premio Ángel Cuadra de Poesía

José Abreu Felippe, Premio Carlos Victoria de Narrativa

Héctor Santiago, Premio Pepe Escarpanter de Teatro

Durante las primeras entregas del Premio Editorial El Ateje los galardonados fueron, Orlando Rossardi, Magali Alabau, Zoé Valdés, Rolando Morelli, Matías Montes Huidobro y Rolando Moreno.

LOS PREMIADOS:

Pio E. Serrano (San Luis, Oriente, 1941). Estudios de Literatura Cubana e Hispanoamericana en la Escuela de Letras, Universidad de La Habana. Entre 1968 y 1969 fue profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana. Al presentar su solicitud de salida de la Isla, permanece durante cuatro años en los campamentos de trabajo en la agricultura destinados a los que abandonan permanentemente el país. En 1974, al fin viaja a Madrid, donde permanece hasta el presente. En la capital española trabaja como traductor e intérprete, hasta que Carlos Alberto Montaner le ofrece dirigir las publicaciones de Playor hasta 1989. En el año 1990 funda la Editorial Verbum. Con la Dra. Martha Frayde crea el Comité Cubano pro Derechos Humanos; funda, junto con Jesús Díaz y Felipe Lázaro, la revista Encuentro de la Cultura Cubana en 1996. Fue parte del Consejo Editorial de la Revista Hispano Cubana. Es autor de A propia sombra (1978), Cuaderno de viaje (1981), Segundo cuaderno de viaje (1987), Poesía reunida (1988) y El libro de los demonios, de próxima aparición.

José Abreu Felippe (La Habana, 1947) es poeta, narrador y dramaturgo. Se exilió en 1983 y reside en Miami. Premio Internacional de Poesía Gastón Baquero 2000 con El tiempo afuera y Premio Baco 2012 por el conjunto de su obra dramática. En su prosa destaca la pentalogía El olvido y la calma. En el 2014 publicó 121 lecturas, una selección de reseñas literarias, y en el 2016, El tiempo sometido, que reúne casi toda su poesía. Además, entre otros, El camino de ayer (2019), Morir por tramos (2020), Las moscas verdes (2021), La memoria del tiempo (2022) y Cuentos desnudos (2023).

Héctor Santiago (La Habana, 1944). Director, dramaturgo, actor, titiritero, coreógrafo, bailarín y pintor. Graduado del Seminario de Dramaturgia del Teatro Nacional de Cuba. Vive exiliado en New York desde 1979. Sus obras han sido estrenadas en Estados Unidos, México, Brasil, Perú y Paraguay. Premio “Letras de Oro” 1997, por Vida y pasión de La Peregrina; Premio “Concurso Chicano/Latino”, Premio Teatral Internacional “Monólogo Dramático”, Madrid, España. Premio Teatral Internacional “Alberto Gutiérrez de la Solana”. En New York participó en una exhibición colectiva en la Galería Jadeite y en una unipersonal en la galería del curador Gustavo Valdés en New Jersey. En autor entre otros de la novela La memoria del agua (2012), las obras El loco juego de las locas y El último vuelo de La Paloma (2020) y el libro de relatos Morir de isla y vivir de exilios (2021).

Datos sobre la entrega de los premios:

Fecha: Viernes 19 de enero del 2023

Hora: 8 pm

Lugar: Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5th. Avenue, Miami, 33130

FUENTE: Nota de prensa