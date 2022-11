"Viernes de Tertulia" celebra en Miami su 10mo aniversario

"Las tertulias son puntos de encuentros, donde fluyen ideas, se intercambias opiniones, donde converge lo más inmediato, que después se convierte en historia. El legado de todas ellas se mide con el tiempo. Cuando se lee el catálogo de los asiduos a las tertulias se imponen los nombres de los grandes de una época. Yo aspiro a seguir mientras pueda, porque sin que nadie me lo haya pedido, he asumido un compromiso por la cultura de nuestra ciudad y en particular por la cultura cubana. No solo porque es la mía, sino porque somos una comunidad creativa, que no tiene respaldo, que no tenemos país y reiteradamente se nos ignora", dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Luis de la Paz.

Viernes de Tertulia se realiza el tercer viernes de cada mes.