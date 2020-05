Miami Design District ofrece nuevos programas de arte

El último programa de arte y una serie de instalaciones debutan bajo la dirección de la nueva curadora del distrito de diseño de Miami, Claire Breukel, que dirige organizaciones tan prestigiosas como Locust Projects y la marca de estilo de vida deportivo PUMA. Claire ha comisariado, coproducido y dirigido varios programas de arte, exhibiciones y subastas de alto perfil, como Unscripted for Bal Harbour Village, la Subasta de diseño (RED) en Sotheby's New York y también la del MDD . También ha escrito para importantes publicaciones de arte, como Revista de Harvard, Whitewall e Hyperallergic, y coeditó la publicación Y.ES Collect Contemporary El Salvador, y fue cofundadora de la organización YES, donde todavía se desempeña como un miembro del consejo hoy.