Miami Fashion Week revela programación para edición 2024

Amplia programación

"Estamos fascinados de traer de vuelta la Semana de la Moda de Miami con una amplia programación que refleja fuerzas creativas de todo el mundo", dijo en un comunicado Lourdes Fernández-Velasco, directora ejecutivo de Miami Fashion Week. "El evento de este año no solo mostrará marcas excepcionales, sino que también ofrecerá una plataforma para debates profundos, ideas innovadoras con nuevas tecnologías y la convergencia de diversas perspectivas".

Extendiendo su sólida programación, por primera vez la Miafw 2024 rendirá homenaje a Karl Kani dedicándole una pasarela en la que destacarán sus diseños que más lo caracterizan. Inspirándose en el Hip Hop y la cultura urbana, Karl Kani encontró un espacio en el mercado y comenzó a crear ropa a la edad de 16 años. Hoy en día, Karl Kani es un fenómeno global, que no solo ha introducido el concepto de jeans holgados (baggy jeans), sino que ha vestido a íconos de la música como Michael Jackson, Tupac, Puff Daddy, Rihanna y Arianna Grande.

"Como presidenta de CFDA, elogio el liderazgo visionario de Lourdes Fernández-Velasco en la Semana de la Moda de Miami, donde se celebrará al legendario Karl Kani, el "Padrino del Urbanwear"", expresó CaSandra Diggs, presidenta del Consejo de Diseñadores de Moda de América. "La fusión de los icónicos diseños de Karl Kani con la sostenibilidad crea un evento que trasciende la moda. Es una plataforma para iniciar discusiones reflexivas, fomentar ideas innovadoras y converger perspectivas diversas de la moda, al mismo tiempo que abraza prácticas eco-conscientes".

Diseñadores en la Miami Fashion Week 2024

La programación de la Miafw 2024 presentará una lista de reconocidos diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada, Yas González, Ángel Sánchez, Giannina Azar, Rene by RR y Lisu Vega. Esta ecléctica reunión de visionarios del diseño prometerá a los asistentes una experiencia inolvidable con eventos exclusivos que cautivarán, inspirarán y redefinirán los límites de la moda.

Cumbre de sostenibilidad

Continuando con su misión actual de sostenibilidad, la Miafw también organizará una cumbre dirigida por líderes de opinión y agentes de cambio que están allanando el camino para el desarrollo de la moda sostenible. La agenda incluirá debates que invitarán a la reflexión y que tienen como objetivo fomentar un enfoque del diseño más consciente y ecológico.

"Estoy emocionada de dar la bienvenida de nuevo a la Semana de la Moda de Miami, una celebración que no solo muestra grandes modas, sino que también genera un efecto positivo en nuestra comunidad", declaró Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade. "La Semana de la Moda no se trata solo de moda, sino de empoderar a nuestro talento local, fomentar el crecimiento económico y crear momentos inolvidables que resuenan mucho más allá de la pasarela".

Combinando los mundos del diseño, el arte y la cultura, la Miafw ha construido una reputación por sus iniciativas que reúnen a celebridades, personas influyentes y líderes de la industria.

"La Semana de la Moda de Miami debe convertirse en la base de nuestro calendario cultural, y nos emociona darle la bienvenida a líderes de la industria de todo el mundo", acotó el presidente del Condado de Miami-Dade, Oliver Gilbert. "Este grandioso evento encarna perfectamente el espíritu de nuestro condado, y esperamos otra espectacular presentación de arte, cultura y moda que reforzará la posición del Condado de Miami-Dade como un centro global de creatividad"

La edición 2024 cuenta con el patrocinio de Miami-Dade County, Gary Nader Art Museum, UrbanX by GlobalX, The Elser Hotel, Luxury Vibin, Kiki on the River, Miami Interna onal Airport, Santo Gusano y Woody Michleb’s Style the Runway.

Para obtener más información sobre el evento o comprar las entradas, se debe ingresar a www.miamifashionweek.com.