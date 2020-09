"Miami Fusion", una serie que refleja a los inmigrantes

Como contó Lizandra a DIARIO LAS AMÉRICAS, “tenía el final” de la serie planteado en su cabeza, “y entonces dije, bueno, pues tengo que encontrar un principio y el resto de la historia”. Así, como ocurren muchas veces los mejores proyectos, este llegó al revés y se materializó gracias a la ayuda de un escritor, amigo de su madre en Cuba, que le sugirió que el personaje principal fuera un taxista, inspirado en el auge del ridesharing, es decir, el aumento del servicio de Uber y Lyft.

“Miami es una fusión de naciones unidas”, dice el taxista cubano Leonardo Pérez (interpretado por Tony Rivera) en el primer episodio de la serie. Y agrega: “Aquí hay cafecito con leche, croquetas, arepitas, empanadas, bandeja paisa, música y ritmo, caballero”. Justamente de esa mezcla de nostalgias y referentes culturales se nutre esta serie, que presenta historias de más de 20 personajes, siempre enlazadas por el taxista.

La mujer orquesta

Si bien el proyecto es un desafío para Lizandra, en términos de producción, realización y coordinación de actores y equipo, se siente satisfecha por haberse lanzado a esta aventura. “Todos somos talentos de Miami y eso me enorgullece un montón”, recalcó la actriz, que ha interpretado, entre otros papeles, a Karen Kerbis (en la telenovela Betty en New York, de Telemundo) y Vicky Terrazas (en el dramatizado Chicas malas, de Univision).

Lizandra, además de actuar en algún episodio de su serie, asume la faceta de productora y se entrena para lidiar con un sinnúmero de responsabilidades. “¡Es muchísimo trabajo! Mucho papeleo, mucha pre-organización y después la post-producción”, señaló la actriz, que escribe, produce, dirige y edita el material. Aunque, acotó, “no lo hago todo sola. Siempre pido la opinión a mi equipo, y ellos me ayudan a encontrar un camino. Tengo muchas ideas y entonces necesito que alguien me calme y me diga, ‘mira primero vamos por aquí’. Para mí es fascinante y me da una energía estar detrás y delante de la cámara, que no me lo da nada más en esta vida”.

“Tengo un equipo maravilloso de producción a mi lado y sin ellos no hubiera podido ser capaz”, enfatizó Lizandra, que cuenta con la ayuda de la venezolana Aurelina Romero en la producción, la asistencia de Agatino Zurri en la edición, la asesoría de Luba Parada en el guión. Además, su equipo lo integran Tony Rivera en la cámara y realización de equipos de producción, y las maquillistas Angela Carbonaro y Yanirma Toledo.

En el primer día de grabación, en que se filmó el primer episodio, “nos tomó desde las 7am hasta las 3pm. Pero estuvimos en más de tres locaciones. En total grabamos 60 minutos en 17 días. Y ningún día duró más de las 6pm. No me gusta explotar a mi equipo para nada. Si haces un buen trabajo de pre-producción, ¡puedes lograr milagros en el rodaje!”

Sobre la producción, Lizandra dejó claro lo importante que es contar con la ayuda de muchas personas, y en ese sentido agradeció especialmente la gentileza de dueños de establecimientos que cedieron sus espacios para las grabaciones, entre ellos, Omaira Rodríguez, al frente del Restaurante/Coffee Shop Mariposa Canela, y Miguel Peña, dueño del Restaurante La Bodeguita, ambos en Hialeah.

Algunos de los actores involucrados en esta primera temporada son Aurora Castellanos-Dunlap, J.J. Crowne, Vivian Morales, Karla Colmenares, Mabel Leyva, Yesler De La Cruz, Noel Mirabal, Antonio Hernández, Julio C. Lopez-Martin “Pachy”, Isaniel Rojas, Hendrik Marine, Beli Torres, Nizvet Rivera, entre otros.

Los hispanos en Miami, la croqueta y la arepa

¿Por qué crear una serie sobre inmigrantes hispanos en Miami? Lizandra lo tiene claro: “Me gusta tocar temas importantes y necesarios en nuestra comunidad. En todos mis trabajos previos como productora he hecho lo mismo. Era muy difícil ver cómo nuestra ciudad en aquel momento (2017) estaba tan dividida entre culturas y me dolía ver eso empeorar cada año”.

De ahí que creara una serie “que muestra esa separación cultural, pero también da una solución al problema. A medida que van pasando los capítulos verás que la vida pone a los personajes en situaciones donde ven la necesidad de darse un abrazo, aunque en algún momento no se podían ni ver”.

“También lo hice porque sé que es muy dura la vida del inmigrante al llegar, y quería dejarles saber a ellos que todos pasamos por esto, y que si nos lo proponemos, todo mejora”, añadió la actriz, que además de televisión, cuenta con experiencia en teatro, cine y comerciales.

“La primera temporada está terminada”, explicó Lizandra. “Pero vienen muchos enredos y secretos, y un poco de acción”, adelantó. “Ahora estamos en la pre-producción para la segunda temporada que está, vamos a decir, demasiado al día con nuestra situación. Estamos muy emocionados por ver cómo nos va con esta primera temporada y ver qué opinan los seguidores”.

Lizandra quiso aprovechar la oportunidad para agradecer a su madre Minercy, “la que me inspira, me corrige, me guía y es mi mejor aliada en esta profesión”; a su hijo de cuatro años Nathan, “que es todo para mí y mi fuerza para poder lograr mis objetivos”; y “a mi familia y amistades que siempre creen en mí y en mis sueños”.

Para ver Miami Fusion Web Series, visite facebook.com/miamifusionwebseries.