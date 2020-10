Miami New Media Festival presente en Maker Island

Así, estuvieron presentes en Cerdeña las siguientes obras de videoarte: “Genese” de Jerusa Simone, “Limite di una distanza prossemica in successione monótona” de Meri Tancredi, “Self portrait - Nero di China” de Valentina Palazzari, “Scrotalus” de Werther Germondari, “Down in The Hole20” de Andrea Felice, “A Story of Silence 2020” de Mebitek - Jele Raus, “Fishbowl media” de Alesandro Arrigo y “Censura _ ce sura” de ReBarbus /Baruffetty. Como artistas invitados participaron Rolando Peña con “Museo Mausoleo-Morille”, Carla Forte con “Nostalgia de Domicella” y Carlos Cuellar Brown con “I can´t speak”.

La curaduría estuvo a cargo de Francesca Anedda. La próxima cita para disfrutar de las obras de los creadores italianos será en el escenario principal del Miami New Media Festival 2020: el 20 de noviembre a las 7 pm, en el acto inaugural en el Laundromat Art Space; y el 28 de noviembre, a las 8 pm, en el Doral Contemporary Art Museum.

Fundado en Miami en 2006 por Arts Connection Foundation, institución creada por la artista y curadora venezolana Andreina Fuentes Angarita, el Miami New Media Festival es una plataforma de arte pública que tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios. Es una gran fiesta del arte contemporáneo con 15 años de trayectorias, que promueve talentos emergentes con tantas actividades artísticas, como proyecciones, video mapping, performance en vivo, workshop, muestras y conferencias.

Más información, visite www.miaminewmediafestival.com.