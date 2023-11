Miami se viste de cine español con Recent Cinema from Spain

EN VIDEO

DIARIO LAS AMÉRICAS conversa con actores españoles que se dan cita en Miami para celebrar Recent Cinema from Spain, un ciclo de cine español que se extiende hasta el sábado 18 de noviembre, en el Silverspot Cinema, en el Downtown de la ciudad. "Una vida no tan simple", protagonizada por Álex García, inauguró la muestra el miércoles. También fueron proyectadas "Mi soledad tiene alas", con Óscar Casas, y "Maridos", con Paco León. La película "De caperucita a loba", con Marta González de Vega, clausura la 12 edición de Recent Cinema from Spain.