Miami y su vibrante vida cultural en 2025

La actriz Alicita Lora ensaya su papel en la obra Gloriosa, en el Teatro Trail, en Miami.

Alicia Silverstone en una escena de Clueless (1995), que será proyectada en el festival GEMS con motivo de su 30 aniversario.

Las delicadas lágrimas de la luna menguante, de Rebeca Alemán, representa a Venezuela, Chicago y Estados Unidos en la edición 39 del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, que se celebra del 4 al 28 de septiembre.

La actriz española Paz Vega conversa con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su filme Rita, que presentó en Miami como parte de la programación de la edición 2025 de Recent Cinema From Spain.

MIAMI.- Miami inició el 2025 arropada del séptimo arte, con la 28 edición del festival de cine judío. El certamen cinematográfico internacional proyectó 133 filmes de 25 países, entre ellos 20 estrenos mundiales, del 9 al 23 de enero.

Con cerca de 50.000 espectadores, el Miami Jewish Film Festival, que facilita acceso online a su programación, muestra al mundo la labor artística de realizadores y guionistas que exponen la herencia cultural judía.

La película Rita, de Paz Vega, inauguró la décimo tercera edición de Recent Cinema From Spain, que se realizó del 17 al 19 de enero. El filme, que marca el debut como directora de la actriz española, sigue a Rita, de siete años, y su hermano Lolo, de cinco, quienes viven en una familia humilde, mientras todo el país enloquece con la Eurocopa de fútbol, con España en cuartos de final.

El cine cubano tomó la ciudad en enero, con el lanzamiento del Ciclo de Cine Cubano, de Miami Dade College. La serie inició con la proyección de El Súper, dirigida por León Ichaso y Orlando Jiménez Leal. La película se estrenó en 1979 y está basada en la obra de teatro homónima escrita por Iván Acosta y estrenada en 1977 con notable éxito de público y crítica.

El Festival de las Artes de Coconut Grove, como cada año, se celebró en febrero durante el fin de semana largo del Día del Presidente. Este importante festival, donde se abrazan el arte y la gastronomía, ha sido un faro de excelencia artística durante más de seis décadas. Con la misión de fomentar la creatividad y conectar a la comunidad con el arte de clase mundial, sigue siendo un destino de visita obligada para los amantes del arte de todo el mundo.

El póster conmemorativo de la edición 61 estuvo a cargo de la artista de New Hampshire Julia Gilmore, quien cautivó con su diseño vibrante y nostálgico, inspirado en la barra de chocolate Coconut Grove, que data a la década de 1950. Conocida por su técnica única de usar espátula y óleos de colores intensos, Gilmore infunde nueva vida a temas cotidianos, creando imágenes llenas de color, textura y alegría.

En abril, los cinéfilos tuvieron una cita imperdible en el Miami Film Festival, cuya edición 2025 se inauguró con Meet the Barbarians, de la directora Julie Delpy, a quien el festival otorgó el premio al impacto. On Swift Horses, de Daniel Minahan, clausuró el encuentro cinematográfico en el que se proyectaron unas 198 producciones, entre ellas dos estrenos mundiales, tres en EEUU y 72 en Florida.

Como cada marzo, los Kiwanis de la Pequeña Habana organizan el Carnaval de Miami, que arranca en febrero con un torneo de golf, continúa con la elección de Miss Carnaval y culmina con el festival de música Calle Ocho, que en la edición 2025 tuvo al boricua Jay Wheeler como rey del Carnaval. Una semana antes se festeja Miracle on the Mile, la antesala de Carnaval Miami, en Coral Gables.

En marzo la ciudad también se espera un aclamado festival. Este año, el Festival de Flamenco de Miami contó con tres espectáculos en el Arsht Center. El primero estuvo a cargo de Manuel Liñán y su compañía, con Muerta de amor, obra en la que el bailarín y coreógrafo invita a un viaje emocional.

En junio, el Hard Rock Stadium se rindió ante Shakira, quien llegó con la exitosa gira Las mujeres ya no lloran. La colombiana regresa el 27 y 28 de diciembre, esta vez al escenario del Seminole Hard Rock Live, en Hollywood, Florida.

Una de las citas culturales más importantes que acontecen en Miami es su festival internacional de ballet, que en 2025 arribó al 30 aniversario. Del 26 de julio al 17 de agosto, un centenar de artistas de compañías provenientes de Europa, Asia, Sur y Norteamérica desplegaron la magia de la danza ante el público miamense, bajo la dirección artística de Eriberto Jiménez.

El pintor cubano Omar Corrales Mora fue el encargado de crear el afiche del festival. Una de las novedades de esta edición fueron las puestas en escena al aire libre, que se realizaron Lincoln Road, Brickell City Centre y Bayfront Park.

Miami ahora es sede del certamen de belleza Miss Cuba, que lleva a la mujer cubana a la pasarela de Miss Universo. En julio, el concurso coronó a Lina Luaces, una elección que no estuvo lejos de polémica por tratarse de la hija de Lili Estefan y sobrina de Gloria y Emilio Estefan. No obstante, la joven cubanoamericana avanzó hasta el top 12 en el certamen internacional representando a la isla.

Otro importante acontecimiento que marca la vida cultural de Miami es el Festival Internacional de Teatro Hispano, cuya edición 2025 siguió adelante en ausencia de su fundador, Mario Ernesto Sánchez, quien falleció en abril.

El festival se celebró del 4 al 28 de septiembre con la dirección de las venezolanas Melissa Messulam y Neher Jacqueline Briceño, a quienes Sánchez habría encargado continuar su legado. El festival abrió el telón con Las delicadas lágrimas de la luna menguante, obra de Rebeca Alemán, dirigida por Iraida Tapias.

Para los amantes de la ópera, la compañía The Opera Atelier exhibió a finales de septiembre la obra Juana Inés, que cuenta, entre arias, pasajes de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, poseedora de una mente libre y prodigiosa, con habilidades autodidactas e ideas visionarias, y considerada una de las figuras más relevantes de la literatura hispanoamericana.

Bajo la dirección musical del pianista cubano Daniel Saraco, quien concibió el libreto, la dirección artística del venezolano Jorge Arcila, la obra contó con las cantantes líricas Silvia Ludueña y Greisel Domínguez. La composición estuvo a cargo del venezolano Federico Ruiz.

En octubre el mundo de la moda vibró con Miami Fashion Week, una semana en la que diseñadores de renombre, entre ellos la firma dominicana Jenny Polanco, mostraron sus propuestas para la primavera-verano 2026. La española Beatriz de la Cámara y la venezolana Yenny Bastida también exhibieron sus creaciones en la pasarela de Miami, así como el indio Naeem Khan y la peruana Sitka Semsch, cuyas piezas se pueden adquirir en su boutique en Coral Gables.

En octubre, el cine volvió a tomar Miami con la doceava edición del festival GEMS, que contó con una programación de unas 40 películas de 20 países.

“No Other Choice”, de Park Chan-wook, abrió la cita cinematográfica, que otorgó al director surcoreano su máximo galardón. La cinta Clueless (1995) fue proyectada con motivo del 30 aniversario.

Lo mejor del cine venezolano se exhibió en la novena edición de Cinema Venezuela, en octubre. Dirigido por Indira Leal, el ciclo de cine homenajeó a los actores Lupita Ferrer y Orlando Urdaneta. Películas como Zafari, de Mariana Rondón, celebraron el talento nacional y de la diáspora.

Las artes escénicas también fueron representadas en octubre, con la puesta en escena de la zarzuela Cecilia Váldes, de Martí Productions, en celebración del mes de la herencia hispana.

Bajo la dirección de Manuel Albelo, el elenco protagónico estuvo conformado por Eglise Gutiérrez y Marinel Cruz, que alternaron el rol principal; el tenor Martin Nusspaumer como Leonardo de Gamboa, y Tania Martí en el papel de Dolores Santa Cruz.

Ambientada en la Cuba de 1830, la trama, que aborda la problemática del racismo y las clases sociales, se centra en el amor imposible entre Cecilia, una mulata e hija ilegitima de Cándido de Gamboa, y su medio hermano Leonardo, hijo legítimo del esclavista español.

Otra pieza que esta compañía llevó a escena, pero en agosto, fue Gloriosa, inspirada en la historia real de la socialité Florence Foster Jenkis, quien insistió en cantar a pesar de carecer de oído musical.

Dirigida y adaptada por Marcos Casanovas, quien también interpretó a St. Clair Bayfield, la comedia contó con las actuaciones de Alicita Lora, en el rol principal; Rafael Farello como el pianista Cosmé McMoon; Marta Velasco como Dorothy; Julie de Grandy, en el papel de Mrs. Verrinder; y Marisol Correa como María.

La pasión de Siudy Garrido por el arte flamenco se vivió en el Arsht Center con Alive (Viva). La coreógrafa y bailaora venezolana celebró con ese espectáculo en noviembre 25 años de dedicación a la danza andaluza.

En noviembre volvió a llegar la Feria del Libro y con ella las novedades literarias de autores hispanoamericanos. La escritora cubana Legna Rodríguez Iglesias inauguró la edición 42 de este importante encuentro de las letras que siguió una nutrida programación para el deleite de los amantes de la literatura.

Las artes visuales cobraron protagonismo con la llegada de diciembre. La Semana del Arte de Miami se celebró del 1 al 7 del mes, con cuatro ferias que destacaron, entre ellas Art Miami y Art Basel Miami. Una semana a todo color en la que artistas emergentes y consolidados se dieron cita junto a coleccionistas y galeristas para mostrar sus creaciones y atraer espectadores.