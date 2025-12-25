jueves 25  de  diciembre 2025
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

Los migrantes que llegarán desde EEUU serán solicitantes de asilo, que ayudarán a cubrir puestos de trabajo necesarios en Palau

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP
Un grupo de migrantes es procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente, el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas.

Un grupo de migrantes es procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente, el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El pequeño país insular de Palau, ubicado en el Pacífico, acordó acoger hasta 75 migrantes expulsados por Estados Unidos en virtud de un acuerdo de 7,5 millones de dólares, informaron ambos gobiernos.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump aceleró las deportaciones de personas sin documentos, como prometió en campaña.

Lee además
La Policía Nacional de Guatemala desarticula banda de traficantes de personas Los Albuquerque, 18 de diciembre 2025.
TRÁFICO HUMANO

Guatemala desmantela red de tráfico de migrantes a EEUU
La jueza Hannah Dugan de Milwaukee, Wisconsin, fue arrestada por el FBI, acusada de obstruir la detención de un inmigrante considerado peligroso.
MIGRACIÓN

Condenada por obstrucción la jueza de EEUU acusada de ayudar a migrante mexicano

En virtud de un nuevo memorando de entendimiento, Palau permitirá que hasta 75 ciudadanos de terceros países procedentes de Estados Unidos vivan y trabajen en ese archipiélago escasamente poblado, explicaron el miércoles fuentes oficiales.

A cambio, Washington concederá 7,5 millones de dólares a Palau para servicios públicos y necesidades de infraestructura.

Con unas 20.000 personas repartidas en cientos de islas volcánicas y atolones de coral, Palau es uno de los países más pequeños del mundo en cuanto a habitantes.

Reforzar el control migratorio interno

La medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para trasladar la responsabilidad del procesamiento de solicitudes de asilo a terceros países y reforzar el control migratorio interno.

Los migrantes que llegarán desde Estados Unidos, que no han sido acusados de ningún delito, ayudarán a cubrir puestos de trabajo necesarios en Palau, añadieron ambas partes.

El acuerdo se anunció tras una llamada entre el presidente de Palau, Surangel Whipps, y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Landau afirmó que Estados Unidos se comprometía a construir un nuevo hospital, a mejorar la capacidad de Palau para responder a desastres nacionales y a proporcionar más recursos al país oceánico.

El archipiélago de Palau, una cadena de islas de piedra caliza y atolones de coral, se encuentra a unos 800 kilómetros al este de Filipinas.

Obtuvo la independencia en 1994, pero permite al ejército estadounidense utilizar su territorio en virtud de un acuerdo de larga data.

El gobierno de Trump ha firmado este año acuerdos similares con países africanos y latinoamericanos.

¿Quiénes se ven afectados?

Migrantes: Principalmente, se trata de nacionales de terceros países que buscan asilo en Estados Unidos y que no pueden ser devueltos a sus países de origen.

Estos migrantes podrían ser referidos a Palau para recibir refugio temporal mientras se procesan sus solicitudes de protección en Estados Unidos.

La Administración Trump busca aliviar la presión sobre su sistema de asilo y reforzar la deportación masiva mediante acuerdos con terceros países, en línea con la política migratoria vigente.

Según el acuerdo, Palau sería responsable de gestionar las solicitudes de asilo, con apoyo no especificado de Estados Unidos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP / Visaverge

Temas
Te puede interesar

Kast plantea a Noboa crear un corredor humanitario para el retorno de migrantes venezolanos

Chile y Ecuador establecen alianza frente al crimen organizado y la migración irregular

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi (izq.), y Nicolás Maduro (der.) participando en un encuentro con jóvenes venezolanos en el Teatro Teresa Carreño de Caracas el 13 de junio de 2023.
Estructuras paramilitares

La Fuerza Quds iraní refuerza su presencia en Caracas en el momento más crítico del régimen de Maduro

Nasry Asfura, del Partido Nacional. 
Retorno de la derecha

El empresario conservador Nasry Asfura es proclamado oficialmente presidente de Honduras

Los príncipes William, George y Louis, junto a las princesas Charlotte y Catherine llegan para asistir al quinto servicio anual de villancicos Juntos en Navidad en la Abadía de Westminster, Londres, el 5 de diciembre de 2025.
REALEZA

Princesa Charlotte se une a Kate Middleton en especial de villancios navideños

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

Te puede interesar

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
FOTO: Plaza Manger y exterior de la Basílica de la Natividad, en Belén, hoy Palestina.
MUNDO

Belén, el santuario donde miles acuden a celebrar el nacimiento de Jesús

Escena del filme El Expreso Polar. 
PLATAFORMAS

Películas para disfrutar con la familia en Navidad

Imagen referencial.
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi (izq.), y Nicolás Maduro (der.) participando en un encuentro con jóvenes venezolanos en el Teatro Teresa Carreño de Caracas el 13 de junio de 2023.
Estructuras paramilitares

La Fuerza Quds iraní refuerza su presencia en Caracas en el momento más crítico del régimen de Maduro