República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

Un grupo de migrantes es procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente, el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas.

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

WASHINGTON — El pequeño país insular de Palau, ubicado en el Pacífico, acordó acoger hasta 75 migrantes expulsados por Estados Unidos en virtud de un acuerdo de 7,5 millones de dólares, informaron ambos gobiernos.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump aceleró las deportaciones de personas sin documentos, como prometió en campaña.

En virtud de un nuevo memorando de entendimiento, Palau permitirá que hasta 75 ciudadanos de terceros países procedentes de Estados Unidos vivan y trabajen en ese archipiélago escasamente poblado, explicaron el miércoles fuentes oficiales.

A cambio, Washington concederá 7,5 millones de dólares a Palau para servicios públicos y necesidades de infraestructura.

Con unas 20.000 personas repartidas en cientos de islas volcánicas y atolones de coral, Palau es uno de los países más pequeños del mundo en cuanto a habitantes.

Reforzar el control migratorio interno

La medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para trasladar la responsabilidad del procesamiento de solicitudes de asilo a terceros países y reforzar el control migratorio interno.

Los migrantes que llegarán desde Estados Unidos, que no han sido acusados de ningún delito, ayudarán a cubrir puestos de trabajo necesarios en Palau, añadieron ambas partes.

El acuerdo se anunció tras una llamada entre el presidente de Palau, Surangel Whipps, y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Landau afirmó que Estados Unidos se comprometía a construir un nuevo hospital, a mejorar la capacidad de Palau para responder a desastres nacionales y a proporcionar más recursos al país oceánico.

El archipiélago de Palau, una cadena de islas de piedra caliza y atolones de coral, se encuentra a unos 800 kilómetros al este de Filipinas.

Obtuvo la independencia en 1994, pero permite al ejército estadounidense utilizar su territorio en virtud de un acuerdo de larga data.

El gobierno de Trump ha firmado este año acuerdos similares con países africanos y latinoamericanos.

¿Quiénes se ven afectados?

Migrantes: Principalmente, se trata de nacionales de terceros países que buscan asilo en Estados Unidos y que no pueden ser devueltos a sus países de origen.

Estos migrantes podrían ser referidos a Palau para recibir refugio temporal mientras se procesan sus solicitudes de protección en Estados Unidos.

La Administración Trump busca aliviar la presión sobre su sistema de asilo y reforzar la deportación masiva mediante acuerdos con terceros países, en línea con la política migratoria vigente.

Según el acuerdo, Palau sería responsable de gestionar las solicitudes de asilo, con apoyo no especificado de Estados Unidos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP / Visaverge