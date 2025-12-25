jueves 25  de  diciembre 2025
Navidad millonaria: Powerball deja premio histórico de $1,817 millones en Arkansas

Los números ganadores del sorteo de Nochebuena fueron las bolas blancas 4, 25, 31, 52 y 59, el Powerball rojo 19 y el Power Play 2X

AFP/ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Un boleto vendido en el estado de Arkansas resultó ganador del premio mayor de Powerball, valorado en 1,817 millones de dólares, tras el sorteo celebrado en Nochebuena, informaron las autoridades de la lotería.

El afortunado boleto coincidió con todos los números ganadores del sorteo del miércoles, convirtiéndose en el segundo premio mayor de lotería más grande jamás ganado en Estados Unidos, con un valor en efectivo estimado de 834.9 millones de dólares.

El récord histórico continúa siendo el premio de 2,040 millones de dólares, ganado el 7 de noviembre de 2022 con un boleto vendido en California, de acuerdo con datos oficiales de la lotería estadounidense.

Los números ganadores del sorteo de Nochebuena fueron las bolas blancas 4, 25, 31, 52 y 59, el Powerball rojo 19 y el Power Play 2X.

¿Cómo recibirá el premio?

“¡Felicitaciones al nuevo ganador del premio mayor de Powerball! Este premio es realmente extraordinario y transformador”, declaró Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa, citado por Fox News. “También queremos agradecer a todos los jugadores que se unieron a esta racha de premios mayores; cada boleto comprado apoya programas y servicios públicos en todo el país”.

El ganador del premio podrá optar entre recibir el monto total a través de una anualidad de 1,817 millones de dólares, que contempla un pago inicial seguido de 29 pagos anuales con incrementos del 5 % cada año, o elegir un pago único en efectivo de 834.9 millones de dólares. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales y estatales.

Además del premio mayor, ocho jugadores ganaron un millón de dólares cada uno al acertar las cinco bolas blancas. Asimismo, se registraron 114 boletos premiados con 50,000 dólares y 31 boletos con 100,000 dólares, gracias al multiplicador Power Play.

¿En cuánto se establecerá el premio mayor de Powerball?

Esta victoria marca apenas la segunda vez que se vende un boleto ganador del premio mayor de Powerball en Arkansas, siendo la primera ocasión en el año 2010, según datos oficiales.

La última vez que se había ganado el premio mayor de Powerball fue el 6 de septiembre, cuando dos boletos vendidos en Missouri y Texas compartieron un premio de 1,787 millones de dólares.

Tras el sorteo de Nochebuena, el premio mayor de Powerball se restablecerá a 20 millones de dólares, y el próximo sorteo está programado para el sábado, informó la lotería.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball siguen siendo extremadamente bajas: 1 en 292.2 millones, recordó Fox News.

FUENTE: Con información de Fox News

