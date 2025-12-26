Kylie Jenner incluye a Timothee Chalamet en tradición familiar navideña

Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de "Marty Supreme" de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.

MIAMI.- Timothée Chalamet se suma a las tradiciones familiares de las Kardashian-Jenner. En una historia de Instagram compartida por Atiana De La Hoya, hijastra de Travis Barker, el nombre del actor apareció encima del de su novia, Kylie Jenner , en la casa de jengibre navideña de la familia.

El clan Kardashian-Jenner es famoso por sus extravagantes decoraciones navideñas y este año no fue la excepción, a pesar de que la familia celebró una fiesta navideña más íntima tras el 70.º cumpleaños de la matriarca Kris Jenner en noviembre.

La inclusión de Chalamet en la tradición llega semanas después de que Kris Jenner compartiera una foto en sus historias de Instagram luciendo productos de su nueva película Marty Supreme.

Tradición familiar

La elaborada casa de jengibre presenta más de 20 nombres de la numerosa y famosa familia. El nombre de De La Hoya aparece junto al de su padrastro y su esposa, Kourtney Kardashian, junto con los otros hijos de Barker: Landon, Alabama y Rocky (este último lo comparte con Kourtney) y los hijos de ella junto a Scott Disick: Mason, Reign y Penelope.

El nombre de Kim Kardashian también está en el techo de la casa junto con el de sus hijos: Saint, North, Chicago y Psalm, que comparte con Kanye West.

Al otro lado de la casa, cerca de Kylie y Chalamet, están los hijos de esta con Travis Scott: Stormi y Aire. El nombre de Khloé Kardashian junto al de su exnovio Tristan y sus hijos: True y Tatum, así como el de Kendall Jenner.

Aunque el nombre de Rob Kardashian no se ve en el marco, su nombre parece estar escrito encima del de su hija Dream.

En el centro de la casa, sobre la puerta principal, está el nombre de Kris junto al de su novio Corey Gamble y su madre, MJ.

Kylie y Chalamet, que han estado saliendo desde la primavera de 2023, hicieron su debut en la alfombra roja en mayo de 2025 en los 70.º Premios David di Donatello en Roma.