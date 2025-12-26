Informe Otálvora: Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

El “tema Venezuela” se ha reactivado internacionalmente a finales del año 2025 ante las acciones militares de Donald Trump en el Caribe y por el Premio Nobel de la Paz concedido el 10DIC25 a María Corina Machado.

Un grupo de gobiernos latinoamericanos produjo una declaración el 20DIC25 en la cual proclamaron la necesidad de “alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela”. La declaración fue suscrita por Javier Milei de Argentina, José Raúl Mulino de Panamá, Santiago Peña de Paraguay, así como por representantes de los gobiernos de Bolivia, Perú y Ecuador.

La declaración promovida por Argentina fue preparada y suscrita en el contexto de la reunión cumbre del Mercosur celebrada el 20DIC25 en Foz do Iguaçu. Al comunicado no se sumaron los gobiernos de Brasil y Uruguay. Durante las negociaciones sobre el contenido del proyecto de declaración sobre Venezuela, los delegados brasileños se mostraron dispuestos a firmar un documento crítico contra Nicolás Maduro pero condicionado a la inclusión de un párrafo advirtiendo sobre el peligro de la presencia de fuerzas militares de EEUU en el Caribe. La posición de Brasil no fue compartida por los promotores del texto y los diplomáticos brasileños se apartaron del debate sobre ese texto.

La diferencia de enfoque entre Milei y Lula quedó plasmada en sus respectivos discursos ante la plenaria de la cumbre presidencial 67 del Mercosur. Milei afirmó que “la Argentina saluda la presión de EEUU y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano” y pidió a los miembros del mecanismo sureño “secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”. En tanto Lula dijo que “más de cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a verse acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un peligroso precedente para el mundo”.

Si bien la posición de Lula en la cumbre de Mercosur pudiera señalar un choque con EEUU, en realidad en los últimos meses se ha producido una aproximación de intereses entre los gobiernos de Trump y Lula.

Aparte de un arancel general de 10% que Trump impuso a una larga lista de países, el 30JUL25 Trump emitió una orden ejecutiva imponiendo un arancel extra de 40% a Brasil sobre buena parte de la lista de exportación brasileña a EEUU. Ese arancel entró en vigencia el 07AGO25. Se trataba de una acción punitiva expresamente por razones políticas. Argumentaba la Orden Ejecutiva que “miembros del Gobierno de Brasil están persiguiendo políticamente a un expresidente de Brasil, lo cual contribuye a la ruptura deliberada del estado de derecho en Brasil, a la intimidación por motivos políticos en ese país y a los abusos de los derechos humanos”. Igualmente alegaba que “ciertos funcionarios brasileños han emitido órdenes para obligar a las plataformas en línea estadounidenses a censurar las cuentas o el contenido de ciudadanos estadounidenses”. Aparte de los aranceles, con base en la “Ley Magnitsky”, EEUU impuso el 30JUL25 sanciones al magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, cabeza de la “dictadura judicial” que cogobierna en Brasil. Moraes ha liderado procesos judiciales contra el expresidente Jair Bolsonaro y su entorno político, incluso ordenando acciones contra la plataforma de videos Rumble que forma parte de la plataforma comunicacional de Trump. La OFAC justificó la medida aduciendo que Moraes “ha utilizado su cargo para autorizar detenciones arbitrarias y suprimir la libertad de expresión”.

Por su parte Lula optó por no escalar en una guerra comercial en respuesta a Trump

Las medidas comerciales punitivas contra Brasil habían sido anticipadas por Trump en una comunicación que envió el 09JUL25 a Lula: “La forma en que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro es una desgracia internacional”. Para esa fecha Bolsonaro se encontraba legalmente inhabilitado para participar como candidato presidencial por una sentencia de Moraes del 30JUN23 y procesado por “intento de golpe de Estado”. Resultaba notorio el respaldo que la Casa Blanca brindaba al Bolsonaro quien aspiraba que la presión extranjera impidiera una condena de cárcel e incluso poder presentarse como candidato en las elecciones del año 2026.

Mediando un encuentro “casual” en la sede de la ONU en Nueva York el 23SEP25, una reunión formal en Kuala Lumpur el 25OCT25 y varias conversaciones telefónicas, Trump y Lula establecieron una agenda de temas de interés común. En respuesta, EEUU ha ido progresivamente dejando sin efecto las medidas comerciales e incluso las sanciones contra Moraes.

El 10OCT25 EEUU dejó sin efecto el arancel adicional de 40% para un segmento importante de productos brasileños, incluyendo el sector cárnico de interés para empresarios que habrían mediado entre la Casa Blanca y el Palacio de Planalto. El 12DIC25 la OFAC retiró a Moraes y a su esposa de la lista de personas sancionadas.

El 02DIC25 tuvo lugar una de las conversaciones telefónicas Trump-Lula. Oficialmente, según la versión del Palacio de Planalto, se habló de temas “comerciales, económicos y de combate al crimen organizado”. Se sabe que en esa ocasión fue tocado el tema de las sanciones a Moraes (que serían eliminadas pocos días después) y la completa eliminación del arancel del 40%. Los dos gobiernos acordaron adelantar “iniciativas conjuntas para enfrentar organizaciones criminales”. En una rueda de prensa de final de año el 19DIC25, el secretario de Estado Marco Rubio resumió la situación con Brasil: “el presidente ha tenido dos conversaciones telefónicas y una reunión con el presidente Lula. Creo que hemos avanzado en algunos aspectos, incluyendo el comercio. Aún queda trabajo por hacer. Los dos presidentes se entendieron. Consideramos que eso fue importante en esas conversaciones”.

Según diversas fuentes, un tema ha estado ganando el interés de la Casa Blanca y explicaría la rápida desescalada de la crisis entre los dos gobiernos. Brasil podría aportar una solución a un tema crítico para la economía de EEUU: la provisión de tierras raras. Desde el gobierno Biden, la posibilidad de convertir a Brasil en un proveedor importante de tierras raras a EEUU, había formado parte de las conversaciones bilaterales. El tema quedó congelado tras la toma de posesión de Trump y el desagrado mostrado por Lula por parte del Departamento de Estado dirigido por Marco Rubio. Pero el tema ha regresado a la agenda bilateral y los diplomáticos de Trump en Brasilia lo están demostrado. Según The New York Times del 21AGO25, el jefe de la misión diplomática en Brasilia, Gabriel Escobar, ha sostenido diversos encuentros con el sector privado de minería según contara Raul Jungmann quien preside el Instituto Brasileiro de Mineração. La embajada de EEUU se reactivó en relación al tema de las tierras raras luego que comenzaran los contactos Trump-Lula. Según narra el portal brasileño Metópoles, el consejero de asuntos económicos de EEUU en Brasilia, Matthew Lowe, ha estado moviéndose ante el Palacio de Planalto, ante diputados y senadores y con agentes del sector privado “para ampliar la participación del gobierno Trump” en iniciativas para la explotación de tierras raras en Brasil.

Las expectativas de EEUU de sumar a su cadena de suministros la segunda reserva de tierras raras del planeta choca con asuntos legales brasileños. Diversos aspectos de la explotación de tierras raras en Brasil se encuentran en un terreno gris de interpretaciones legales, desde las licencias ambientales con trámites y resultados no predecibles hasta la legislación “nuclear” aplicable a algunos elementos minerales. Las gestiones del Departamento de Estado sobre tierras raras a nivel global están siendo encabezadas por el subsecretario Christopher Landau.

El 11SEP25 el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado, sin opción de apelación, a 27 años de cárcel tras ser encontrado culpable por el Supremo Tribunal Federal en un proceso en el cual el juez ponente fue Alexandre de Moraes. Los cargos fueron abolición violenta del estado democrático, golpe de Estado, organización criminal y daño calificado al patrimonio público. Por lo menos treinta asociados a Bolsonaro han sido sentenciados a condenas de décadas de cárcel por las acusaciones de "golpe de Estado".

El respaldo mostrado por la Casa Blanca a Bolsonaro no se convirtió en una razón para frenar los procesos judiciales y las fuertes sentencias contra los bolsoneristas. El 25DIC25 circuló un texto manuscrito firmado por Bolsonaro en el cual confirmó su decisión de promover la candidatura de su hijo mayor, el actual senador Flávio Bolsonaro, como respuesta a lo que considera “un escenario de injusticia” y “para preservar la representación de aquellos que confían en mi”. La carta fue producida y hecha pública como una forma de confirmar que Flavio es el señalado por Bolsonaro como su heredero político.

Las especiales relaciones que Bolsonaro y su hijo, actualmente en el exilio Eduardo Bolsonaro, habían tejido con Trump, les había servido de base para creer que EEUU actuaría contra el gobierno brasileño como lo hace con la dictadura venezolana. Fue, sin duda, un error de cálculo de la familia Bolsonaro.

Faltando diez meses para las elecciones en Brasil, el cuadro muestra a Lula quien ha decidido optar para el que sería su cuatro mandato confrontando a Flavio Bolsonaro que tiene la difícil tarea de congregar a las diversos y dispersos sectores antipetistas. Todas las encuestas muestran a Lula ganando en la intención de votos para las elecciones marcadas para el 04OCT25 pero Flavio Bolsonaro apenas ha comenzado su carrera hacia esa fecha.

El 22DIC25, durante una presentación en Mar-a-Lago sobre la construcción de una flota de nuevos barcos de guerra, Trump comentó sobre el tema petrolero en referencia a Venezuela. Afirmó que había estado hablando “con todas las grandes compañías petroleras de EEUU sobre el posible retorno a Venezuela”.

El comentario se produjo luego que el 16DIC25 Trump incorporara el tema petrolero en su lista de argumentos para la operación militar que ordenó ejecutar en el Caribe. En un largo texto en su cuenta en Truth Social, Trump afirmó que “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica”. Y dejó saber que esa operación se mantendría (…) “hasta que devuelvan a EEUU todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”. Agregó que “por el robo de nuestros activos, y muchas otras razones, incluyendo terrorismo, contrabando de drogas y trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA”. Tras anunciar un “BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, Trump agregó que no permitiría que “un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a los EEUU, INMEDIATAMENTE”.

El argumento de Trump, sobre un supuesto robo de petróleo y tierras de EEUU en Venezuela, fue reforzado al día siguiente por su subjefe del gabinete Stephen Miller, quien es uno de los más influyentes ideólogos y diseñadores de políticas del actual gobierno de EEUU. El 17DIC25 Miller publicó en X que “el sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense”.

El nuevo argumento de la Casa Blanca sobre un supuesto robo de petróleo y tierra, que no se correspondía con la realidad histórica venezolana, desató alarmas en sectores opositores de Venezuela.

El empresario y analista político opositor venezolano Pedro Burelli escribió el 17DIC25 una nota en X como una “aclaratoria” a “una declaración desde Washington”. Burelli afirmó que “las discusiones sobre el petróleo venezolano deben mantenerse en el terreno de los hechos. El desastre ya es lo suficientemente grande como para seguir alimentándolo con versiones inexactas o relatos simplificados”.

Lo cierto es que la industria petrolera venezolana nació en el temprano siglo XX y fue nacionalizada en 1976 mediante pago de compensaciones a las empresas concesionarias. En la década de los años noventa el Estado venezolano implementó una política de asociaciones con empresas privadas que regresaron a Venezuela como socias. En 2006 el gobierno de Hugo Chávez optó por modificar las reglas contractuales de esas asociaciones lo cual generó un choque con empresas que se negaron a aceptar las nuevas reglas. Dos de las empresas que rechazaron los nuevos términos contractuales, Exxon y ConocoPhillips, fueron a instancias de arbitraje y judiciales en reclamo de compensaciones por las “expropiaciones”. Además, diversas empresas de servicios a la industria petrolera también vieron sus activos confiscados por el gobierno chavista en 2007.

Ahora, el tema de las expropiaciones no pagas y las confiscaciones de bienes son, junto a la deuda estatal, unas de las más pesadas herencias que dejará el régimen chavista. Pero en lo tocante al tema petrolero, ni las concesiones petroleras de los primeros años del siglo XX ni los contratos de asociación de los tres últimos gobiernos democráticos (Carlos Andrés Pérez II, Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera II) implicaban una cesión territorial (propiedad del suelo y del petróleo en el subsuelo) a favor de las empresas petroleras.

En paralelo a los pronunciamientos de Trump y Miller sobre el petróleo venezolano, el portal Político se había referido a un “acercamiento” del gobierno de EEUU con empresas petroleras “sobre la posibilidad de regresar a Venezuela” como parte de la definición de “un futuro post-Maduro”.

Político, citando al ingeniero venezolano Evanan Romero, informó el 17DIC25 sobre una reunión celebrada durante el mes de noviembre en la cual participaron el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, representantes de las empresas Exxon y ConocoPhilips y “representantes de un grupo de la oposición venezolana al que Romero pertenece”. Romero es miembro del equipo asesor de María Corina Machado sobre el tema petrolero lo que deja ver que en la reunión encabezada por el secretario Wright habrían participado delegados de la líder venezolana. Una fuente desde el equipo de MCM confirmó que existe un grupo asesor en materia energética que por delegación de Machado ha actuado ante el gobierno de EEUU y de empresas petroleras. El reportaje de Politico cita una fuente anónima conocedora de la reunión de noviembre quien comentó que “francamente, no hay mucho interés [de invertir en Venezuela] por parte de la industria, considerando los bajos precios del petróleo y los yacimientos más atractivos a nivel mundial”. La fuente cercana a MCM consultada por el Informe Otálvora comentó que el tema de las conversaciones es “el día después” y que en las conversaciones se ha sentido “una buena acogida”.

