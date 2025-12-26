Desde Nazaret, donde nació Jesús, un mensaje de paz y humanidad

Una persona que representa las múltiples identidades es Nael Abu Rahmoun, un padre en la Iglesia Anglicana de Cristo de Nazaret. Él se presenta como palestino, árabe, cristiano e israelí.

Por su historia, peregrinos cristianos, turistas judíos o turistas en general de Israel o de otras partes del mundo, visitan Nazaret especialmente durante la temporada navideña.

NAZARET — En los años antes de la guerra, Nazaret era un lugar popular para turistas para ver el sitio histórico, donde los textos bíblicos aseguran que Jesús creció y la anunciación con María y el Ángel Gabriel ocurrió.

En 2023, el número de turistas que visitó Israel subió mucho, con relación al descenso de visitantes ocurrido por la pandemia de COVID-19; en estos momentos las visitas superan los tres millones. Pero en los últimos años, desde que empezó la guerra en 2023, el turismo a Nazaret (e Israel en general) ha disminuido.

Con Fuente Latina pudimos visitar a Nazaret a finales de noviembre. Un hotel estaba lleno de decoraciones navideñas, como un árbol y una escena del nacimiento. Las mesas de los mercados estaban llenas de juguetes para regalos de niños, pero sin clientes. Éramos prácticamente los únicos visitantes ahí.

Nuha Bulus creció en Nazaret y se convirtió en guía para platicar las historias de su ciudad. Dice que le gusta enseñar la mezcla entre el nuevo y el viejo de Nazaret.

“Se siente bien ayudar a los visitantes a conectarse con Nazaret no sólo como un lugar en un mapa, sino como un hogar con alma”, dijo Bulus.

Comenta que ha observado que han subido un poco los turistas locales este año, pero todavía no hay tantos, procedentes de otros países.

Además de ser un lugar con mucho significado histórico, la gente que habita Nazaret la convierte en una ciudad diversa y única en un país donde la población es predominantemente judía.

Nazaret es una comunidad de varias identidades. De la estimada población de casi 80,000 personas, la mayoría son árabes; se identifican como musulmanes, aunque también hay muchos cristianos. Grupos de judíos también viven en las partes de fuera de la ciudad (por ejemplo, la ciudad Nof Hagalil).

Una persona que representa las múltiples identidades es Nael Abu Rahmoun, un padre en la Iglesia Anglicana de Cristo de Nazaret. Él se presenta como palestino, árabe, cristiano e israelí.

La comunidad de su iglesia anglicana es de 500 personas. El Padre Rahmoun trabaja mucho con jóvenes y sus familias, y hace los trabajos típicos de un sacerdote cristiano, como bautizos, funerales y servicios religiosos cada domingo.

También es defensor de la paz, en contra de la violencia. Una palabra y acción muy importante para él es “reconciliación”.

“No puedes esperar solo para mantener el silencio y esperar hasta que esto termine y luego tendremos el trabajo de reconciliación”, dice Padre Rahmoun. “Así que durante las dificultades hay mucho que hacer, especialmente para la sanación y la reconciliación.”

Dice que, en las guerras, en violencia, la gente a veces pierde la humanidad. Invita a la gente a aprender, educar y apoyar a los demás para ayudar a reconstruir todo lo que se ha perdido, y aboga en contra de cualquier tipo de violencia.

“Creo que antes de hablar sobre judaísmo, cristiandad, islam o cualquier otra creencia, debemos comenzar desde la humanidad, el sentido humano, cómo respetar y honrar a cualquier persona”, dijo el Padre Rahmoun.

Rahmoun ve pocas barreras en su ciudad natal y su comunidad religiosa. Con un espíritu de unidad, hace un llamado a todas las comunidades religiosas de todos los orígenes para que aboguen por la paz y la armonía.

Natalia Gomez del Campo es estudiante de la Universidad de Missouri.