La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua reunió a 33 millones de espectadores en Netflix

La plataforma de streaming Netflix anunció que 33 millones de espectadores a nivel global siguieron la pelea del 19 de diciembre entre Jake Paul y Anthony Joshua , celebrada en el Kaseya Center de Miami.

El combate terminó en el sexto asalto, cuando Anthony Joshua, ex campeón mundial unificado de los pesos pesados, noqueó al youtuber convertido en boxeador Jake Paul, en uno de los eventos de boxeo más mediáticos del año.

Comparación con la pelea Paul vs Mike Tyson

A pesar del alto impacto mediático, el duelo ante Joshua quedó por debajo del combate que Jake Paul disputó contra Mike Tyson en noviembre de 2024, el cual fue seguido por 60 millones de hogares en Netflix, casi el doble de audiencia.

Netflix cuenta actualmente con más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que refuerza su alcance global para eventos deportivos de alto perfil.

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.

Netflix refuerza su apuesta por el boxeo

El enfrentamiento entre Paul y Joshua representó el cuarto evento de boxeo en el que Netflix ha estado directamente involucrado. La plataforma ya había participado en la promoción de:

Jake Paul vs Mike Tyson (2024)

Katie Taylor vs Amanda Serrano 3 (2025)

Terence Crawford vs Canelo Álvarez (2025)

Estos eventos confirman la creciente apuesta de Netflix por el boxeo en vivo, un segmento que continúa ganando relevancia dentro del ecosistema del streaming deportivo.

Con cifras millonarias de audiencia y nombres de alto impacto, Netflix se posiciona como un actor cada vez más influyente en la difusión global del boxeo profesional.