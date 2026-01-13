Michael B. Jordan expone cómo reaccionó su madre a broma de Nikki Glaser

El actor estadounidense Michael B. Jordan asiste a la 83.ª edición anual de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026.

MIAMI.- Michael B. Jordan abordó con gracia la reacción de su madre a una broma subida de tono que le hizo Nikki Glaser durante la ceremonia de los Golden Globe .

Durante el monólogo de bienvenida, Glaser dijo refiriéndose a la doble interpretación de Jordan en el filme nominado: "No puedo creerlo, tenemos dos Michael B. Jordan. Cuando lo vi, pensé: 'Nikki B. Jerkin', porque fue genial'".

Inmediatamente, la comediante alegó que debió ser más sutil pues el actor estaba acompañado de su madre. "Lo siento mucho. Debería haber sido un mensaje directo", dijo y en ese momento las cámaras captaron a la mujer poniendo los ojos en blanco y bebiendo su bebida mientras la multitud se reía.

"Mamá se lo pasó genial"

Fue en el programa Jimmy Kimmel Live! donde Jordan reconoció que su progenitora está acostumbrada a estos comentarios.

"Me divertí mucho, pero mi mamá se robó el show. Estoy casi seguro de que todas sus amigas le están enviando todos los memes y vídeos posibles", comentó el actor.

A lo que Kimmel le cuestionó: "¿Tu mamá se siente incómoda cuando las mujeres te desean abiertamente?".

Michael señaló que ya este tipo de situaciones se ha vuelto algo común. "Creo que ya se ha acostumbrado. Así que simplemente pone los ojos en blanco y sigue insistiendo. En realidad, no responde demasiado".

El protagonista de Sinners también reveló que en la after party de los premios su mamá bailó y se divirtió, por lo que no considera que llevarla como su acompañante fuese una desventaja.

"Fuimos a una fiesta posterior, nos divertimos un poco, ella bailó y todo eso. Mamá se lo pasó genial. La verdad es que no creo que sea una desventaja llevar a mamá a un evento, solo una ventaja".