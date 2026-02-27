Pokémon lanza dos nuevos juegos para 2027

Unos 10.000 aficionados de Pokémon participan este fin de semana en Japón en el campeonato mundial de este juego en busca de diversión.

PARÍS.- Dos nuevos juegos de la saga principal de Pokémon serán presentados en 2027, anunció el viernes la Pokémon Company, en una difusión en directo con motivo de los 30 años de la famosa marca.

Previstos para la consola Switch 2, Pokémon Vientos y Pokémon Olas permitirán a los jugadores reencontrarse con la famosa mascota Pikachu y descubrir nuevas criaturas en un universo colorido y tropical, prometiendo explorar los fondos marinos.

Propiedad conjunta de Nintendo, el estudio japonés Game Freak y la empresa Creatures, Pokémon Company posee la marca Pokémon, que cuenta ahora con más de 1.000 pequeños monstruos diferentes.

Nintendo también anunció el regreso a la consola Switch de los juegos originales salidos en 1996 en Japón a través de Game Boy: Pokémon rojo fuego y Pokémon verde hoja.

El jueves, la serie acogerá un nuevo juego derivado: Pokémon Pokopia.

Sabia mezcla de los muy populares juegos de video Minecraft y Animal Crossing, el título es esperado en Switch 2, la nueva consola de Nintendo salida en junio.

Nacido en 1996 bajo la forma de un juego en la consola portátil de Nintendo, Pokémon se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial.

Declinados en muchas consolas y teléfono móvil, los juegos Pokémon se vendieron en más de 500 millones de ejemplares, según las cifras suministradas por The Pokémon Company y Nintendo.

Inspirado de la tradición estival japonesa de la caza a insectos, el juego consiste en capturar y llevar "monstruos de bolsillo" de grandes ojos, inspirados en pequeños ratones y dragones, para hacerlos combatir.

La franquicia se amplió luego a filmes, una serie animada, y al famoso juego móvil en realidad aumentad "Pokémon Go".

La marca Pokémon generó 12.000 millones de dólares de ingresos obtenidos de licencias en 2024, según el gabinete License Global, o sea más que el gigante de los juegos Mattel.