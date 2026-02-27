viernes 27  de  febrero 2026
ENTRETENIMIENTO

Pokémon lanza dos nuevos juegos para 2027

Nacido en 1996 bajo la forma de un juego en la consola portátil de Nintendo, Pokémon se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial

Unos 10.000 aficionados de Pokémon participan este fin de semana en Japón en el campeonato mundial de este juego en busca de diversión.

Unos 10.000 aficionados de Pokémon participan este fin de semana en Japón en el campeonato mundial de este juego en busca de diversión.

AFP/ Philip Fong

PARÍS.- Dos nuevos juegos de la saga principal de Pokémon serán presentados en 2027, anunció el viernes la Pokémon Company, en una difusión en directo con motivo de los 30 años de la famosa marca.

Previstos para la consola Switch 2, Pokémon Vientos y Pokémon Olas permitirán a los jugadores reencontrarse con la famosa mascota Pikachu y descubrir nuevas criaturas en un universo colorido y tropical, prometiendo explorar los fondos marinos.

Lee además
Logan Paul con la tarjeta de Pokemón subastada.
SUBASTA

Logan Paul vende carta de Pokémon por 16 millones de dólares
El cantante y compositor mexicano Lupillo Rivera.
TELEVISIÓN

Lupillo Rivera y Tania Pimentel revelan que son infiltrados en "¿Apostarías por mí?"

Propiedad conjunta de Nintendo, el estudio japonés Game Freak y la empresa Creatures, Pokémon Company posee la marca Pokémon, que cuenta ahora con más de 1.000 pequeños monstruos diferentes.

Nintendo también anunció el regreso a la consola Switch de los juegos originales salidos en 1996 en Japón a través de Game Boy: Pokémon rojo fuego y Pokémon verde hoja.

El jueves, la serie acogerá un nuevo juego derivado: Pokémon Pokopia.

Sabia mezcla de los muy populares juegos de video Minecraft y Animal Crossing, el título es esperado en Switch 2, la nueva consola de Nintendo salida en junio.

Nacido en 1996 bajo la forma de un juego en la consola portátil de Nintendo, Pokémon se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial.

Declinados en muchas consolas y teléfono móvil, los juegos Pokémon se vendieron en más de 500 millones de ejemplares, según las cifras suministradas por The Pokémon Company y Nintendo.

Inspirado de la tradición estival japonesa de la caza a insectos, el juego consiste en capturar y llevar "monstruos de bolsillo" de grandes ojos, inspirados en pequeños ratones y dragones, para hacerlos combatir.

La franquicia se amplió luego a filmes, una serie animada, y al famoso juego móvil en realidad aumentad "Pokémon Go".

La marca Pokémon generó 12.000 millones de dólares de ingresos obtenidos de licencias en 2024, según el gabinete License Global, o sea más que el gigante de los juegos Mattel.

Temas
Te puede interesar

Chifa Du Kang, una historia de esfuerzo familiar y sabor peruano en Miami

Dolly Parton anuncia que hospital infantil llevará su nombre

Cineasta Clint Bentley habla de la película "Sueños de trenes"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
VENEZUELA

Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
ALIADOS

México retoma el envío de petróleo hacia Cuba

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Política

Trump dice que EEUU estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

Decenas de exiliados cubanos y miembros de organizaciones pro libertad en Cuba participaron en la vigilia.
EXILIO CUBANO

Vigilia en Miami honra a fallecidos y sobrevivientes en lancha de Florida atacada en costas cubanas

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Política

Trump dice que EEUU estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

Por Leonardo Morales
El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.
INVESTIACIóN/CONGRESO

Bill Clinton declara que "no sabía de los delitos de Epstein"

Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

Vista parcial de pleno bicameral durante un discurso del gobernador Ron DeSantis en el Congreso de Florida.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Florida avanza ley para frenar alza eléctrica por grandes centros de datos de inteligencia artificial

El estudio analiza millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com
TENDENCIA

Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026