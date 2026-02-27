viernes 27  de  febrero 2026
Dolly Parton anuncia que hospital infantil llevará su nombre

Parton aseguró que se siente honrada de poder seguir sumando a la protección de niños, apoyando al hospital

Dolly Parton arriba a la 57 edición de los Premios de la Academia de la Música Country. 

AFP/ Bridget Bennet
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Dolly Parton ha conmovido a sus seguidores con un importante anuncio. La intérprete de Jolene informó a través de las redes sociales que próximamente el Hospital Infantil del Este de Tennessee cambiará de nombre.

“Estoy muy emocionada de compartir que el Hospital Infantil del Este de Tennessee se está convirtiendo en… ¿adivinen qué? ¡El Hospital Infantil Dolly Parton! ¡Genial!”, dijo emocionada en un video.

En el audiovisual, la ícono de la música country expuso que toda su vida ha apoyado causas en pro de la infancia, por lo que esta es un paso importante en su trayectoria.

“Siempre he creído que todos los niños merecen una oportunidad justa de crecer sanos, con esperanza y rodeados de amor. Esa convicción es lo que me unió al increíble personal del Hospital Infantil del Este de Tennessee. Durante casi 90 años, sus equipos han brindado atención compasiva y talentosa. Ven a los niños no solo como pacientes, sino como vidas valiosas. Cada uno con una historia y un futuro”, añadió.

Apoyo

De esta manera, Parton aseguró que se siente honrada de poder seguir sumando a la protección de niños, apoyando al hospital.

"Me siento honrada de apoyar a este hospital y aportar mi granito de arena para brindar más esperanza, consuelo y sanación a los niños y sus familias. Con la suerte de haber crecido en las montañas del este de Tennessee, aprendí desde muy joven lo que significa cuidarnos los unos a los otros. Todo niño merece una atención de primera clase, con mucho cariño y amor”, aseguró.

La acción ha sido apoyada por millones de fanáticos quienes celebran el activismo de la artista y la invitan a seguir sumando esfuerzos en diversas causas.

Por su parte, la institución médica, ubicado en Knoxville,explicó que la acción de cambiar nombre tiene como objetivo reconocer los esfuerzos que por décadas la artista ha brindado al hospital y a los niños.

"Comienza un nuevo capítulo, inspirados por el compromiso de Dolly con los niños, esta transformación representa más que un cambio de nombre: es una promesa. Una promesa de brindar esperanza, sanación y atención de primera clase a pacientes y familias de toda nuestra región", reza el comunicado en las redes de la institución.

