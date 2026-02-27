viernes 27  de  febrero 2026
TELEVISIÓN

Lupillo Rivera y Tania Pimentel revelan que son infiltrados en "¿Apostarías por mí?"

Ante la develación, el resto de las parejas concursantes quedaron sorprendidas, aunque la mayoría reconoció que la presencia de los novios siempre les pareció sospechosa

El cantante y compositor mexicano Lupillo Rivera.

El cantante y compositor mexicano Lupillo Rivera.

Cortesía/Prensa Lupillo Rivera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El intérprete Lupillo Rivera y su novia, Tania Pimentel, han confesado que son los infiltrados en la villa del reality ¿Apostarías por Mí?. La pareja era la encargada de desestabilizar las alianzas de las otras parejas.

El hecho quedó al descubierto en la edición del jueves 26 de febrero, cuando previo al Cara a Cara Rivera y Pimentel expusieron la realidad de su estancia.

Reacciones

"Ha sido un placer haberlos conocido. Ha sido un placer entrar a esta villa y realizar el juego como la pareja infiltrada", comentó Lupillo Rivera.

Ante la develación, el resto de las parejas concursantes quedaron sorprendidas, aunque la mayoría reconoció que la presencia de los novios siempre les pareció sospechosa.

La participación de ambos no llegó a su fin, puesto que Lupillo regresa como analista.

"El premio de 65 mil dólares, llamada La Herencia de Lupillo y Taina, se la pueden ganar siguiendo las instrucciones de las dinámicas que le irán revelando", comentó Rivera.

