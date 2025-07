Michael Douglas asegura que no tiene intención de volver al cine

"No he trabajado desde 2022 a propósito porque me di cuenta de que tenía que parar. Llevo casi 60 años trabajando muy duro y no quería ser una de esas personas que se desploman en el set. No tengo intención de volver. Digo que no me he retirado porque si surgiera algo especial, volvería", ha asegurado en el Festival Internacional de Cine Karlovy Vary (República Checa), según informa Variety.