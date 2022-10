Michael J. Fox dice que su mal de Parkinson "ha empeorado"

“Empeoró”, dijo Michael J. Fox. “Me rompí la mejilla, luego la mano, luego el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo [derecho], luego me rompí el codo. Tengo 61 años y lo siento un poco más".

A pesar de las calamidades que ha enfrentado por su diagnóstico, mostró buen ánimo por estos días en Nueva York.

“Estoy rockeando y rodando”, comentó la estrella, quien acababa de terminar de tocar la guitarra durante una sesión de fotos para la portada de Kindness de People.

Después de un año difícil de descansos y recuperación, Michael J. Fox recaudó más de mil millones y medio de dólares para la investigación del Parkinson, a través de su fundación, que le diagnosticaron en 1991.

El actor pronto recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt, un Óscar honorario que reconoce los esfuerzos filantrópicos sobresalientes, en la ceremonia de los Gobernadores Awards, que se realizará el 19 de noviembre. Pero en el fondo, ha estado navegando en silencio por otro capítulo desafiante. Su madre, Phyllis, murió en septiembre a la edad de 92 años.

Hace dos años dijo que tuvo el peor año de su vida, un período que comenzó en 2018 en el que una cirugía de médula espinal para extirpar un tumor fue seguida por una fractura en el brazo izquierdo. Terminó con su recuperación y un safari africano con su esposa, la actriz Tracy Pollan, y sus cuatro hijos: Sam, de 33 años; las gemelas Aquinnah y Schuyler, 27, y la menor Esmé, 21.