Michel Brown no volverá a actuar en "Pasión de gavilanes"

A pesar de eso, Michel Brown dijo que respeta también el hecho de que sus compañeros quieran formar parte de la segunda parte de Pasión de gavilanes.

Embed

"Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención", enfatizó.

Hasta la fecha ni Telemundo ni el elenco que participará en la nueva temporada de Pasión de gavilanes ha confirmado la noticia.

"La van a hacer, creo que de hecho en esto están hablando, no sé si Telemundo o quien, pero creo que algunos la van a hacer", precisó el histrión al portal FórmulaTV.

Hace 17 años, Michel Brown protagonizó junto con Danna García y Mario Cimarro el dramático de Telemundo.