Michel Brown: "'Parot' despiertan todo tipo de emociones"

“Mi personaje, Roberto Plaza, estuvo condenado casi a cadena perpetua y termina saliendo 20 años después de haber cometido un asesinato y una violación. Él es de los pocos que cree que tenían que haber cumplido la condena completa. Cuando sale le empieza a pasar eso que les pasa a los presos en el momento de la reinserción, que les cuesta adaptarse a una nueva vida, y que lamentablemente hay una extraña sensación de sentirse más protegido dentro de la cárcel que afuera”, contó Michel Brown a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su rol en la serie de 10 capítulos, rodada en Madrid durante tres meses y medio.

La nueva producción de VIS, que se alzó con el premio al mejor guion en el Festival de Series de TV de Berlín, también es protagonizada por Adriana Ugarte (El tiempo entre costuras) e Iván Massagué (El barco). Blanca Portillo, Patricia Vico, Nicole Wallace y Javier Albalá completan el reparto protagónico, bajo las órdenes de los directores Rafael Montesinos y Gustavo Ron.

La trama

En el drama policial concebido por seis guionistas, aparece en escena un justiciero que se propone darle a cada absuelto el mismo destino que éstos dieron a sus víctimas. Ugarte y Albalá dan vida a los investigadores tras la pista del asesino. Portillo, por su parte, interpreta a la terapeuta con quien el personaje de Brown llega a tener una “extraña relación”.

“Roberto recurre al personaje de Blanca Portillo, que era una terapeuta con la que él trabajaba dentro de la cárcel para pedirle ayuda, porque no entiende cómo vivir y se entera que hay una persona que está matando a los presos que salen de la cárcel de la misma manera que ellos mataron a sus propias víctimas”, dijo sobre la trama.

“Cada caso es un mundo, y creo que muchas personas terminan pagando crímenes que no tuvieron que ver con ellos. Hay un negocio tan grande dentro de las cárceles, y lo que cuesta mantener a un preso, y un preso bien acomodado. A veces lo que conviene es deshacerse de determinados presos para que entren otros nuevos. Las cárceles no dan abasto. Hay casos como el de mi personaje que claramente no deberían salir, pero lo que pasa es que en las cárceles en Latinoamérica no hay poder humano de que eso suceda”, agregó.

Encarnando a un criminal

Brown se informó sobre la realidad en las prisiones como parte de la construcción del personaje, pero lo más desafiante, sin dudas, fue que éste inspirara empatía.

“En Latinoamérica hay cárceles con capacidad para 1.500 personas donde viven 8.000. Es imposible mantener eso, ponerle orden, hacer un trabajo de reinserción con esa gente para que a la hora de salir no vuelvan a reincidir en el mismo delito. Creo que es un trabajo muy grande. Y creo que justamente de eso habla la serie desde un lugar muy interesante”, expuso.

“Los actores nos informamos y leemos y luego el trabajo más grande es crear empatía en estos tipos. Es muy difícil tener empatía con un asesino o con un violador. Creo que el trabajo más interesante es tratar de meterme en la piel de este tipo para abordar el personaje desde un lugar real; llegar a bordear la locura y esos momentos de ira que tiene el personaje completamente desbordados. Y entrarle de lleno a eso sin miedo. Creo que los actores buscamos personajes con este perfil para jugar un rato a ser este demonio que me toca encarnar”, añadió.

Sobre el proceso de creación del personaje, comentó que fue diferente y más libre debido a las circunstancias del rodaje y el ambiente de trabajo, en el que contó con grandes aliados como Blanca Portillo.

“Es la primera serie que se roda en pandemia, en España. Hay un proceso que hacemos los actores que tiene que ver con esta compresión del personaje. Y un trabajo de mesa donde nos juntamos y salen todas las dudas, que fue muy difícil de hacer. Cada uno estaba en otro país, algunos estaban trabajando afuera y nos brincamos un proceso que es muy difícil de brincarse, donde trabajábamos por separado, había poco tiempo y nos tocó trabajar a cada uno en casa, y llegar con una idea muy clara de lo que planteabas del personaje. Pero luego había un encuentro en el set donde el director encontraba otro camino”, recordó.

michel brown en parot El actor Michel Brown protagoniza la serie española Parot. Cortesía/ H+M Communications

“Entonces empiezas a perfilar el personaje mientras vas trabajando. A veces los actores nos permeamos de mucha información y tratamos de llegar muy claros al set, y eso también nos limita a la hora de tener la libertad de elegir otros caminos. El rodaje de esta serie fue una cosa muy experimental, pero muy interesante porque encontramos una forma diferente de trabajar. Por ejemplo, yo a Blanca la conocí el día que llegué al set, 10 minutos antes de ir a montar la escena, pero sucede esto que pasa en la vida real, que hay personas que se ven por primera vez o que no se ven mucho y en el momento que se encuentran suceden las cosas. Y hay una reacción a eso, que es sumamente verdadera que, a veces, sucede en esta primera vez”, agregó sobre la química en el set que surgió entre él y su colega, con quien rodó la mayoría de las escenas.

Sobre las relaciones que enmarcan la serie o si hay alguna historia de amor que hilvane la trama, reveló:

“Hay una relación muy tensa entre el personaje de Adriana Ugarte con su madre, que es Blanca Portillo, van a entender por qué. Y van a ver una relación bien particular entre mi personaje y el de Blanca durante toda la serie, que no se entiende hasta el final. No hay historias rosas, no hay bueno ni malo. No hay historia de amor, hay relaciones entre dos personajes, y hay historias de amor y odio de una madre con una hija, de una abuela con una nieta”.

“Hay emociones muy encontradas. Hay gente a quien le va a fascinar, hay quienes no podrán verla por la crudeza que tiene, pero esas son las mejores series, las que despiertan todo este tipo de emociones en el público”.

Otros proyectos

Antes de que finalice el 2021, Brown estrenará otra series en las plataformas de streaming.

“Este año estreno una serie que hice para Netflix que se llama Pálpito, que trata sobre el tráfico de órganos, y también una que se llama Cecilia, por Paramount+, que es una comedia, con un gran elenco; tenía muchas ganas de hacer comedia. Así que ha sido un año muy divido, entre una serie sumamente oscura, que es Parot, otra que trata un tema muy interesante. Y cierro con una comedia para descansar un poco”, adelantó.

A la pregunta de por qué no participará en la nueva entrega de Pasión de Gavilanes, el actor ojiverde contestó:

“Voy a hacer una serie que se cruza con el rodaje y no voy a poder estar, pero todavía no se sabe nada. Ojalá exista la posibilidad de aparecer por ahí, pero todavía no está claro, posibilidad siempre puede haber ¡Ojalá que sí!”.