Michelle Galván publica la primera foto de su bebé

"Megan eres sin duda todo lo que significa tu nombre enviada por Dios, fuerte y capaz gracias por elegirnos como tus papás, te amamos mucho. El que dude de Dios y sus milagros vea esta foto porque aquel que cree todo le es posible, más agradecida no me he sentido nunca", escribió en la leyenda de la foto en la que aparece con su niña y su esposo.