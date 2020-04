Michelle Obama lanza serie de lectura en línea para niños

La transmisión en vivo de Obama leyendo "The Gruffalo" rápidamente recibió decenas de miles de me gusta en Facebook. Otras celebridades que han dado lecturas durante la pandemia de coronavirus incluyen a Jimmy Fallon, Jennifer Garner y Demi Lovato, quienes también leyeron "The Gruffalo".

La programación, según la editorial es la siguiente:

27 de abril: 12:00 p.m. "There´s a Dragon in Your Book". (Escrito por Tom Fletcher e ilustrado por Greg Abbott).

4 de mayo: 12:00 p.m. "Miss Maple´s Seeds". (Historia e imágenes de Eliza Wheeler).

11 de mayo: 12:00 p.m. "The Very Hungry Caterpillar". (Por Eric Carle).

A través de http://http://www.pbs.org/about/blogs/news/mondays-with-michelle-obama-story-times-with-penguin-random-house-and-pbs-kids-streaming-on-youtube-and-facebook-start-monday-april-20-12-noon-et/ se puede ingresar a la serie de lecturas.

También, se pueden ver los vídeos desde el canal de YouTube de PBS KIDS.