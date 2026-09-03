Conozca a los ganadores de los Premios Juventud 2026

MIAMI.- La ceremonia de los Premios Juventud se trasladó, por primera vez, al continente Europeo, llevando la celebración de la músia latina a Marbella, España, donde las estrellas del entretenimiento hispano se congregaron en el recinto de Starlite para una noche histórica.
Shakira, Carín León, Cazzu y Bizarrap, fueron algunos de los artistas que triunfaron este 03 de septiembre, en las 41 categorías que reconoce esta premiación.
A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista completa de ganadores:
Categoría principal
Artista Premios Juventud femenina
- Aitana
- Ana Mena
- Anitta
- Elena Rose
- Kany García
- Karol G
- Natti Natasha
- Rosalía
- GANADORA: SHAKIRA
- Young Miko
Artista Premios Juventud masculino
- GANADOR: Bad Bunny
- Carín León
- Danny Ocean
- Farruko
- Maluma
- Myke Towers
- Quevedo
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Xavi
Grupo o dúo favorito del año
- Dnd I Do Not Disturb
- Gente De Zona
- Jowell Y Randy
- La Oreja De Van Gogh
- Maná
- Mau Y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
- GANADORES: Santos Bravos
La nueva generación femenina
- Amaia
- Angela Leiva
- Annasofia
- GANADORA: Aria Vega
- Emjay
- Isadora
- Judeline
- Mafalda Cardenal
- Mar Solís
- Nic
La nueva generación masculina
- Bebeshito
- Clarent
- Damn Goldo
- Dfzm
- Dia
- Juan Duque
- Kris R.
- Maisak
- GANADORES: Santos Bravos
- Sebas Barcenas
La nueva generación música mexicana
- Armenta
- Chuyin
- Edgardo Nuñez
- Kakalo
- Kane Rodriguez
- La Nueva Ola De La Cumbia
- Low Clika
- Mariangela
- GANADOR: Omar Camacho
- Tombochio
Mi track favorito
- “Carita Linda” – Rauw Alejandro
- “Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
- “Corazón” – Danny Ocean
- “La Perla” – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia
- GANADORES: “Me Está Doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández
Álbum del año
- ¿Dónde Es El After? – Rawayana
- Babylon Club – Danny Ocean
- Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce
- Equilibrivm – Anitta
- Lamento En Baile – Daddy Yankee
- LUX – Rosalía
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Sinfónico (En Vivo) – Yandel
- Stendhal – Ozuna & Beéle
- GANADORA: Tropicoqueta – Karol G
Mejor Euro-song
- “Com Você” – Judeline & Amaia
- “Da Me” – Bad Gyal
- “La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo
- “Lárgate” – Ana Mena
- “Moja1ta” – Lola Indigo
- “No Me Tires Flores” – Alejandro Sanz & Rels B
- “Oh Si Pudiera” – Manuel Carrasco
- “Si Juegas Conmigo (Asa25)” – Juan Magán & Abraham Mateo
- GANADORA: “Superestrella” – Aitana
- “Todos Estamos Bailando La Misma Canción” – La Oreja De Van Gogh
Girl power
- “Amiga Mía” – Karol G & Greeicy
- “Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Yuridia & Majo Aguilar
- “Choka Choka” – Anitta & Shakira
- GANADORAS: “Fifty Fifty” – Kenia Os & Lola Indigo
- “Gabriela (Young Miko Remix)” – Katseye & Young Miko
- “Huir” – Kany García & Lia Kali
- “La Rumba Del Perdón” – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz
- “Muñeca” – Bad Gyal & De La Rose
- “Muxaxa” – Tokischa & La Mas Doll
- “Te Apuesto” – Ha*Ash & María José
Colaboración OMG
- GANADORES: “Dai Dai” – Shakira & Burna Boy
- “Birthday Behavior” – Bia & Young Miko
- “Damn I Love Miami” – Pitbull & Lil Jon
- “East La” – Will.I.Am & Taboo
- “Estrellitas Y Duendes feat. Sting” – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
- “Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [Live From Mexico]” – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná
- “Thootie” – Ice Spice & Tokischa
- “We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil” – Bon Jovi & Carín León
La mezcla perfecta
- “A Medio Vivir” – Ricky Martin & Carín León
- “Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
- “La Del Proceso” – Grupo Frontera & Manuel Turizo
- GANADORES: “No Quiero Hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony
- “Una Noche Contigo” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes
Mejor dance track
- “Algo Tú” – Shakira & Beéle
- “Bai-Lala” – Abraham Mateo
- “Dando Vueltas” – Rauw Alejandro
- “Esa Diva” – Melody
- “Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix” – Dennis, Luísa Sonza & Emilia
- “No Bailes Sola (Nsm25)” – Juan Magán & Lucho Rk
- “Polaroid” – Eladio Carrión
- “Secreto (Remix)” – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa
- “Sorry Papi” – Topic & Becky G
- GANADORES: “Yapaque” – Farruko, Greeicy & Steve Aoki
Afrobeat latino del año
- “Bendito” – Rawayana
- “Botecito” – Juan Duque & Hamilton
- “Chévere (Premium_remix)” – Aria Vega & Ryan Castro
- GANADORES: “Enemigos” – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
- “La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
Mejor tema en cumbia
- “Celosa” – Ke Personajes & J Balvin
- GANADORA: “Con Otra” – Cazzu
- “Cuando Una Mujer” – Mariangela
- “Cumbiando” – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera
- “Prieta De Mi Vida” – Los Mirlos & Guaynaa
- “Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia
Productor del año
- Andy Clay
- GANADOR: Bizarrap
- Casta
- Edgar Barrera
- Fux Beat
- La Paciencia
- Mag
- Nico Cotton
- Ovy On The Drums
- Sky Rompiendo
Mejor tour
- Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne
- Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
- De Sonora, Para El Mundo – Carín León
- GANADOR: Debí Tirar Más Fotos World Tour – Bad Bunny
- Dinastía Tour – Peso Pluma
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
- Latinaje Tour – Cazzu
- Lux Tour – Rosalía
- Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce
- Vivir Sin Aire Tour – Maná
Categoría urbana
Mejor urban track
- “Al Golpito” – Quevedo & Nueva Línea
- “Alambre Púa” – Bad Bunny
- “Amista” – Blessd & Ovy On The Drums
- “Aplicándola” – Farruko
- “Buenos Términos” – Rauw Alejandro
- GANADORES: “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
- “Lleva Al Sol” – Rels B
- “Polaroid” – Eladio Carrión
- “Se Lo Juro Mor” – Feid
- “Una Aventura” – Ozuna
Mejor mezcla urbana
- “5 Estrellas” – W Sound 23 – W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums
- “Ay Dale” – Farruko & Eddy Lover
- “Cholo 2” – Victor Mendivil & Eladio Carrión
- “Forni” – Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro
- “Incorregible” – Jory Boy & Chencho Corleone
- “Me Voy A La Chingada” – Yandel & Xavi
- “Portate Bonito” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
- “Ta’ Bien” – Nicky Jam & Beéle
- GANADORES: “Tonto” – J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake
- “Un Polvito +” – Maluma & Maisak
Mejor canción urbano rhythmic
- “Apaga La Luz” – Røz & Peso Pluma
- “Buenos Días” – Eladio Carrión
- “No Tiene Sentido” – Beéle
- “Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros
- “Pongo” – Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid
- “Si Estás Con Alguien” – Omar Courtz
- “Si Te Vas” – J Balvin & Jay Wheeler
- “Tengo Celos” – Myke Towers
- GANADORA: “Verano Rosa” – Karol G & FeidU
- “Zaza” – Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo
Mejor canción urbano trap
- “Bienvenida” – Clarent
- “Breezy” – Kidd Keo & Neutro Shorty
- “Buti Call” – Kendo Kaponi & Omar Courtz
- “Chica Atractiva” – Floyymenor & Lewis Somes
- “Gout” – La Pantera
- GANADORES: “Que Sensación (Remix)” – Jezzy & Arcángel
- “Ricky Boby” – Eladio Carrión
- “Topshelf” – Kris R. & Myke Towers
- “Yeh!” – J Noa
- “Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Mejor canción dembow
- “Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
- “Hace Calor” – Maria Becerra, El Alfa & Xross
- “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
- “Miami” – Tokischa
- “Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel
- “Pelo” – Dj Pereira & Blue Diamond
- GANADORES: “Saca Punta” – Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll
- “Un Gatito Me Llamó” – Karol G
Mejor álbum urbano
- Afrolova 25′ – Rels B
- Corsa – Eladio Carrión
- GANADOR: Do Not Disturb – Young Miko
- El Baifo – Quevedo
- El Sobreviviente WWW – Wisin
- Hopi Sendé – Ryan Castro
- Island Boyz – Myke Towers
- La 8va Maravilla – Arcángel
- Manda La Plena Moh – Farruko
- Stendhal – Ozuna & Beéle
Categoría pop
Mejor canción pop/urbano
- “Babylon” – Venesti & Nicky Jam
- GANADOR: “Bronceador” – Maluma
- “Canción Para Regresar” – Sebastián Yatra, Lucho Rk, Belinda & Gente De Zona
- “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
- “Menos El Cora” – Ryan Castro & Manuel Turizo
- “Paris” – Boza & Sech
Mejor canción pop/rhythmic
- “Cambiaré” – Luis Fonsi & Feid
- “Chamita” – Mari La Carajita
- “Inglés En Miami” – Rawayana & Manuel Turizo
- “Las Guapas” – Alejandro Sanz
- “Pinterest (Spanish)” – Anitta
- “Tututu” – Elena Rose & Alleh
- GANADORES: “Yo Y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Mejor canción pop
- “Bebiendo Lágrimas” – Mar Solís
- GANADORES: “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
- “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
- “La Pelirroja” – Sebastián Yatra
- “Mal Escrito” – Carlos Rivera & Malú
- “Mi Historia Entre Tus Dedos” – Matteo Bocelli & Gianluca Grignani
- “Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- “Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
- “Tierra Mía” – Kany García
- “Un Abrazo” – Gloria Trevi
Mejor canción pop rock
- “¿Es En Serio?” – Ela Taubert
- “Muérdeme” – Juanes & Bomba Estéreo
- GANADORES: “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
- “Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León
- “Vuelve” – Black Guayaba
Mejor canción pop – nueva generación
- “Com Você” – Judeline & Amaia
- “Hecho Para Ti” – Latin Mafia & Omar Apollo
- GANADOR: “Morfina” – Humbe
- “Nunca Me Lo Esperé” – Piso 21 & Lasso
- “Tus Iniciales” – Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma
Mejor canción pop balada
- “+ Te Vale” – Yami Safdie & Emilia
- “Aquí En La Arena” – Reik & Leo Rizzi
- “Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
- “Huir” – Kany García & Lia Kali
- “KMO” – Pablo Alborán
- GANADORES: “Sin Despedida” – Carlos Rivera & Alejandro Fernández
Mejor álbum pop
- ¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera
- ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
- Apambichao – Manuel Turizo
- Bendito Verano – Elena Rose
- GANADORA: Cuarto Azul – Aitana
- Juanesteban – Juanes
- KMO – Pablo Alborán
- La Llave – Mau Y Ricky
- Puerta Abierta – Kany García
- TQ+ – Reik
Categoría música mexicana
Mejor colaboración música mexicana
- “Donde Estés, Donde Estoy” – Carlos Rivera & Marisela
- “Los Laureles” – Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina
- GANADORES: “Modo Difícil” – Grupo Firme & Grupo Frontera
- “No Voy A Cambiar” – Codiciado & Xavi
- “Te Quiero, Te Amo” – Pesado & Alfredo Olivas
Mejor fusión música mexicana
- “Déjame Dormir” – Codiciado & Carín León
- “Demencia” – Junior H & Gael Valenzuela
- “Dopamina” – Peso Pluma & Tito Double P
- “Marlboro Rojo” – Fuerza Regida
- “Mejores Jordans 2” – Victor Mendivil & Oscar Maydon
- GANADORES: “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera
- “Ojitos Mentirosos” – Chino Pacas
- “Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros
- “Pues Qué Le Hago?” – Chuyin
- “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor canción mariachi música mexicana
- “Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- “China De Los Ojos Negros” – Ángela Aguilar
- “Cuento De Nunca Acabar” – Carlos Rivera & Ana Bárbara
- “¿Quien No Ha Llorado Por Amor?” – Alex Fernández
- GANADORA: “Retumbando En El Cora” – Camila Fernández
- “Tú Y Las Nubes” – Pepe Aguilar & Alfredo Olivas
- “Un Vals” – Christian Nodal
Mejor canción banda música mexicana
- “Al Chile No Sé” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Gerardo Coronel
- “Aunque Tiren Hate” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- “De Esta Me Levanto” – Banda Los Recoditos
- “Directo Al Corazón” – Luis Angel “El Flaco”
- “No Me Aprovechaste” – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga
- “Seguro Le Dolió” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Fuerza Regida
- GANADORES: “El Rey” – Vicente Fernández & Alejandro Fernández
Mejor canción norteña música mexicana
- “Eres” – Joss Favela & Alfredo Olivas
- “Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz
- GANADORES: “Me Enamoré Solo” – Calibre 50
- “Selfie” – La Fiera De Ojinaga
- “Supercargada” – Los Dos De Tamaulipas
- “Ya Me Vale Madre” – El Fantasma
Mejor álbum música mexicana
- ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
- 111xpantia (Deluxe) – Fuerza Regida
- Arriba La Compañia – Los Dos De Tamaulipas
- Dinastía – Peso Pluma & Tito Double P
- El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50
- Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
- La Fernández – Camila Fernández
- Nadie Se Va Como Llegó – Ángela Aguilar
- GANADOR: Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Silencio Habla – Oscar Ortiz
Categoría tropical
Tropical hit
- “1+1” – Maluma & Kany García
- “Como En El Idilio” – Marc Anthony & Nathy Peluso
- “Cómo Se Compara” – Luis Figueroa
- GANADORES: “Dardos” – Romeo Santos & Prince Royce
- “El Pacto” – Silvestre Dangond & Manuel Turizo
- “Hello, What’s Up” – Christian Alicea
- “La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo
- “La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche
- “No Te Borro” – Fariana
- “Tú Tienes Algo” – Indy Fontaine & Charlie Cruz
Tropical mix
- “A Celia” – Lena Burke Ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle
- “Amor Bonito” – Kany García & Juan Luis Guerra 4.40
- “Apambichao” – Manuel Turizo & Maluma
- “Fabricando Fantasías” – Sergio George & Carlos Vives
- “Hasta El Sol De Hoy” – Guaynaa & Farruko
- GANADORES: “Lokita Por Mí” – Romeo Santos & Prince Royce
- “Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana
- “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
- “Que Me Quiera Má” – Marc Anthony & Wisin
- “Una Vaina Bien” – Silvestre Dangond & Sebastián Yatra
Mejor álbum tropical
- GANADORES: Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce
- El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- El Último Disco Vol.1 – Carlos Vives
- Gris – Luis Figueroa
- La Covertura – Guaynaa
- Música Para Bailar – Fariana
- Poeta Herío – Elvis Crespo
- Radio Venezuela – Chino Y Nacho, Chyno Miranda & Nacho
- Soy – Daniela Darcourt
- Swingkete Vol.1 – Maratón – Christian Alicea
Categoría TV y Streaming
Mi actor favorito
- Andrés Palacios – Mi Verdad Oculta
- Diego Klein – Guardián De Mi Vida
- Emmanuel Palomares – Los Hilos Del Pasado
- GANADOR: Gabriel Soto – Monteverde
- Marcus Ornellas – Doménica Montero
Mi actriz favorita
- Angelique Boyer – Doménica Montero
- Oka Giner – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor
- Silvia Navarro – Guardián De Mi Vida
- Susana González – Mi Verdad Oculta
- Yadhira Carrillo – Los Hilos Del Pasado
Me enamoran
- África Zavala y Gabriel Soto – Monteverde
- GANADORES: Angelique Boyer y Marcus Ornellas – Doménica Montero
- Ela Velden y Sebastián Rulli – Mi Rival
- Oka Giner y David Zepeda – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor
- Silvia Navarro y Daniel Arenas – Guardián De Mi Vida
- Susana González y David Chocarro – Mi Verdad Oculta
Categoría Digital y Social
Creator del año
- Diego Rodriguez
- Ibai Llanos
- Rocío López
- GANADORA: Stefanny Loaiza
- Tefi Valenzuela
Mejor LOL
- Andrea Farga
- Héctor De La Garza
- GANADORA: Jenny Solares
- Nachter
- Tío Néstor
Podcast del año
- El Chal Con Pao Sasso
- La Cotorrisa
- GANADOR: Pinky Promise
- Roca Project
- Yo Pude, Tú Puedes
#Gettingreadywith
- Alejandra Capetillo
- Lailany Sota
- Ludmilla
- Sol Vargas
- GANADORA: Valeria Villalobo
POV futbolero
- Futbol Al Chile
- Ivansfull
- Joel Ubieto
- GANADORA: Mercedes Roa
- Pablo Zolezzi
#Modoavión
- Alejandra Travels
- GANADOR: Araya Vlogs
- Hola Soy Natasha
- Plex
- Roberta Con Maleta
Couple goals
- GANADORES: Aitana y Plex
- Calle y Poché
- Fernanda Giménez y Sebastien Andrade
- Lola Lolita y Alonso López
- Polo Morin y Bernardo Abascal
Creator de España
- Elena Gortari
- Jordi Rodríguez Moreno
- GANADORA: Lola Lolita
- Nil Ojeda
- Tatiana Kae