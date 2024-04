Michelle Salas publica por primera vez una foto con Luis Miguel

El retrato deja ver a la modelo de 34 años sentada en el regazo de su padre en un avión privado. Los dos visten de negro, sostienen una copa de vino y sonríen ante la cámara. La imagen capta no solo cómo han avanzado en su vínculo, también muestra el parecido físico.

La foto no tiene descripción, por lo que se desconoce cuándo pudo ser tomada. Sin embargo, seguidores de Michelle aseguran que pudo ser en la celebración de del cumpleaños del intérprete de La Incondicional, el cual fue el pasado 19 de abril.

El programa Despierta América también develó algunas fotografías en las que se ve a Michell justo al Sol de México saliendo de un restaurante en Los Ángeles.

En días pasados, la influencer también ha compartido en sus historias imágenes de las presentaciones de su padre.

Acercamiento

Aunque en gran parte de la vida de la modelo, este vínculo ha estado marcado por el distanciamiento; en el último año, todo parece indicar que Luis Miguel ha trabajado para recuperar la relación con Michelle Salas, fruto de su affair con Stephanie Salas.

En octubre, Michelle celebró su unión Danilo Díaz, y aunque mucho se rumoró sobre la asistencia del cantante a la boda de su hija o si este la entregaría en el altar; lo cierto es que Luis Miguel estuvo presente.

Previo a esta importante reconciliación, Michelle tuvo un desencuentro con Luismi en 2021, tras el estreno de la segunda temporada de su serie biográfica en Netflix.

“Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, dijo en un comunicado que compartió en sus redes.