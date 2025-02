Migbelis Castellanos revela el nombre de su bebé

"Después de la planificación y organización que se llevó mi boda el pasado noviembre 23 ya no tenía en mente otro evento. De hecho, mi suegra me planificó un hermoso baby shower muy íntimo y familiar en New Jersey y con ese ya estaba más que agradecida y feliz. Sin embargo, mi amiga Karina Banda que es más detallista, no dejaba de insistirle que teníamos que armar un baby shower con amigas aquí en Miami", explicó a la revista People en Español.

A este asistieron figuras como Karina Banda, Adamari López y Ana Patricia Gámez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Migbelis Unanue (Castellanos) (@milynette)

En la torta que decoró el espacio, se pudo apreciar el nombre del nuevo integrante de la familia: Caden.

Agradecida

La venezolana compartió en Instagram una serie de fotografías del momento, y aseveró que el bebé que está por nacer cuenta con muchos tíos y tías que lo esperan para darle infinito amor.

"Llegando a casa después de un baby shower tan divertido, lloré de la risa, comí delicioso y les tengo todos los datos para darle las gracias a quienes formaron parte de esto", escribió en un selfie que subió a las historias de la plataforma.

"Pronto seremos cuatro en esta casa", agregó.