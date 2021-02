Miguelangel García: "Trabajo para embellecer, no para cambiar"

A pesar de sumar fortalezas y habilidades en su área de experticia, a lo largo de años, Miguelangel García se resistió a dejar su terruño e ir a la caza de nuevos triunfos y oportunidades lejos de su nación natal.

"Amo a mi país y me costó demasiado tomar la decisión de salir de él, pero después de mucho luchar y esperar se me fueron planteando oportunidades, ofertas y no me quedó más que apostar a nuevas experiencias, agarrado de Dios y de mi compañero de vida, quien hoy es mi esposo y con quien llevo estoy desde hace dos décadas. Este país nos ha acogido muy bien", destaca el profesional de la belleza, quien reside desde hace algunos años en Miami.

Al igual que profesionales de otras áreas, el confinamiento por el brote mundial de coronavirus marcó un antes y un después en los planes de Miguelangel García.

"Como todos, en los primeros tiempos de pandemia, tuve que hacer una pausa en mis actividades. Estuve casi tres meses sin poder trabajar y, en ese tiempo, me reinventé. Di algunos cursos online y busqué maneras para poder vivir ahora. Y aún cuando no hemos llegado a la normalidad, he ido retomando mi rutina y adaptándome a las nuevas medidas de bioseguridad, confiando en que podamos pronto salir de todo esto", destaca.

A pesar del tiempo que tiene en territorio estadounidense, Miguelangel García mantiene excelentes relaciones con el grupo NBC y Telemundo y no descarta -en el futuro- tener la oportunidad de ingresar a sus filas.

Actualmente, el venezolano funge como estilista del periodista mexicano Fernando del Rincón y suma en su haber el look del cantante colombiano Carlos Vives y su esposa, entre otras personalidades del medio e influencers.

Asimismo, el maquillador y estilista acaricia el deseo de abrir en Miami una sede de Miguelangel Cover Look.

En el próximo mes de abril arribará a sus 50 años de vida y planea celebrarlos lanzando un set de brochas de maquillaje con su nombre.

- ¿Qué lo llevó a formarte a temprana edad en el arte del maquillaje y estilismo?

- Gran parte de mi infancia transcurrió en una peluquería. Una tía paterna es peluquera y su salón quedaba en la casa de mi abuela y mientras mis hermanos y primos jugaban, yo prefería pasar mi tiempo viendo cómo se desenvolvía todo en su trabajo, además de esto, en esa misma época, mi madre sufrió un infarto, tuvo que ser operada a corazón abierto, Dios nos hizo el milagro de darle una segunda oportunidad y una amiga de ella la refirió a la peluquería de unos amigos y cuando la acompañé, conocí aquel atelier de belleza, sentí que era en ese ambiente donde quería pasar mi vida. En ese momento, tenía 13 años y, de allí en adelante, me las ingenié para frecuentar ese sitio y, gracias a ello, ya a los 15 años maquillaba a mis vecinas. Ellos se convirtieron en mis mentores, me fueron puliendo hasta que llegué a ser uno de los maquilladores de su salón.

- ¿A quiénes consideras tus mayores influencias?

- Prácticamente aprendí viendo a mis maestros. Siempre me gustó el mundo del espectáculo y en 2000 entré a formar parte de los estilistas y maquilladores del Miss Venezuela y allí conocí e hice amistad con, a quienes considero, grandes referentes del arte del maquillaje y el estilismo. Nombrar a alguien en específico es imposible. Creo firmemente en que uno debe estar abierto a evolucionar y a aprender de todo lo que ve, ahora gracias a Internet, tenemos acceso a grandes maestros del medio y de muchos podemos tomar referencia, pero siempre tratando de conservar nuestra esencia y toque personal.

- El mundo del maquillaje se ha vuelto un mercado muy competitivo, sobre todo, con el auge de las redes sociales, ¿qué diferencia te gustaría marcar en ese sentido?

- Siempre me ha gustado la competencia, todo sería muy aburrido si no hubiese alternabilidad y todo el mundo tiene su público. En lo personal, creo que logré desde hace muchos años un estilo propio y, si bien debemos evolucionar y adaptarnos a las nuevas tendencias, siempre hay algo de ti que debes conservar. Siempre he tratado de respetar las facciones de las personas, trabajo en función de embellecer no de cambiar. Me encanta cuando alguien a quien maquillo, se ve en el espejo y siente que es la misma persona, pero mucho más bella. Soy de los que defiende que “menos es más”.

Miguelangel García Miguelangel García suma 35 años de trayectoria profesional. CORTESÍA Luis Reinaldo @3rphoto

- ¿Cuáles consideras son los mayores retos que enfrenta un maquillador en la actualidad?

- Esta profesión es cada vez más competitiva, día a día aparecen nuevos talentos. Pienso que los retos más fuertes son mantenerte en un buen sitial. Algo que sucede ahora es que una persona es más famosa si tiene muchísimos seguidores en sus redes sociales, sin importar su trayectoria y su talento.

- ¿Cuáles son tus más grandes ambiciones en el mundo del maquillaje?

- Considero que soy una persona bendecida. Si bien, he trabajado mucho para obtener mis logros también he contado con la mano de Dios, que me ha guiado en todo momento y a puesto a las personas correctas en mi camino. No dejo de pensar la posibilidad de volver abrir en mi amada Valencia (Venezuela), lo que fue mi imperio Miguelangel Cover Look y ¿por qué no? aquí también en Miami, donde me ha tocado darlo todo para ir posicionándome en mi ramo en este país.

- Has trabajado con una extensa lista de personalidades.

- Sí, en el mundo del espectáculo, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes celebridades de mi país además, de varias misses con las que trabajé en sus preparaciones para representar a Venezuela; en este ámbito, tuve la satisfacción de formar parte del equipo de profesionales que preparó a María Gabriela Isler y uno de los más bellos recuerdos que tengo es el día que fue coronada Miss Universo en 2013.

- Una vez que me tocó emigrar y comencé a hacer vida aquí en Miami (llegué con una visa O1, que es una de habilidades extraordinarias, lo que llaman, visa de talento), me he mantenido haciendo lo que siempre he hecho. He sido el encargado del maquillaje para Sylvia Sáenz, actriz colombiana quien encarnó el personaje de la peliteñida en Betty en NY, de Telemundo. En varias ocasiones, he sido estilista y maquillador de Ninel Conde para compromisos de televisión; y con el cantante colombiano Carlos Vives y su esposa, para varios eventos y grabaciones de La Voz; y soy el estilista del presentador mexicano Fernando del Rincón, esto por nombrar algunos. Entre mis clientes, también cuento a varios influencers y personas del medio.

- ¿Qué planes profesionales te has trazado de cara a 2021?

- Estuve a punto de iniciar este año en un proyecto televisivo para el grupo NBC y Telemundo, pero por razones ajenas a mi voluntad no pude, pero tengo puertas abiertas para nuevos proyectos. Esto podría ser un buen check list en mi carrera. En abril, arribaré a mis 50 años de edad y para celebrarlo lanzaré un set de brochas de maquillaje con mi nombre, una edición especial por mis dorados 50; y por último, quiero cumplir el deseo de ir a Venezuela para visitar a mis afectos y definir si mi equipo y yo logramos abrir de nuevo la peluquería.

- No dejo de pensar la posibilidad de volver abrir en mi amada Valencia, lo que fue mi imperio Miguelangel Cover Look y ¿por qué no? aquí también en Miami, donde me ha tocado darlo todo para ir posicionándome en mi ramo.

Miguelangel García agradece el apoyo que recibió cuando llegó a Estados Unidos de colegas como Roberto Ramos.

"Cuando tenía 16 años fue mi asistente y hoy es una gran celebridad del maquillaje. Él me allanó mucho el camino, me ha ayudado mucho a conectarme en el ámbito laboral, le agradezco a Dios por tenerlo es nuestra familia más cercana y ser pieza fundamental en esta etapa de mi vida. Cuando me vine pensaba que llegar aquí era comenzar de cero y hoy puedo decir que no es así, no niego que no ha sido fácil, pero tener la trayectoria que alcancé en Venezuela fue una gran ayuda, como dice el dicho 'nadie te quita lo bailado', el haber hecho un nombre fue muy importante al venirme. Aquí viven muchos venezolanos y eso ha sido de gran ayuda, aunque me radiqué en una zona donde he podido hacer clientes de varios países. Miami es multicultural debido a la cantidad de inmigrantes que habitan aquí. Nunca pensé que me pudiera acoplar tan bien a otro país que no fuera el mío, pero me siento muy bien aquí, sin dejar de extrañar mis raíces".

- ¿Cuáles metas te has trazado personalmente?

- He luchado porque la frivolidad y todo lo que rodea a mi profesión no se apodere de mí, por esto he trabajado muchísimo por mantener nutrida mi vida espiritual, para esto he vivido una vida muy ligada a mi fe católica. Creo firmemente en que para lograr grandes cosas, debes primero ser un gran ser humano y, si bien, quiero alcanzarlas a nivel material, lo que más deseo es vivir cada día como si fuera el último día, tener la estabilidad emocional para ser una persona realizada.