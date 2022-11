Miles disfrutan del desfile de globos gigantes en NY

Snoopy, vestido como astronauta, volvió a aparecer, al igual que Papá Pitufo, Ronald McDonald y Bob Esponja.

El presidente Joe Biden y su esposa, Jill Biden, enviaron un mensaje al desfile, como lo hizo el año pasado. Biden agradeció a los bomberos, policías y socorristas. “Nunca se toman un descanso”, dijo el mandatario.

Ambos agradecieron a las tropas y Biden aseguró que se comunicaría con algunos soldados hoy.

Cuando se les preguntó sobre sus planes para el día en Nantucket, los Biden dijeron que involucraría a la familia y algo de tiempo con los residentes y agradeciendo a los socorristas.

En el desfile de este año hay 16 globos gigantes, 28 carrozas, 40 inflables novedosos y patrimoniales, 12 bandas de música, 10 grupos de actuación, 700 payasos y un Santa Claus.

A la procesión de personajes se suman la cantante Paula Abdul, en su primera aparición en el desfile; la banda de indie pop Fitz and the Tantrums; la banda de chicos Big Time Rush; el presentador de Blue’s Clues & You! Josh Dela Cruz; la cantante Gloria Estefan; el cantante de gospel Kirk Franklin; el actor Mario López; la estrella del reggae Ziggy Marley; y Miss América 2022, Emma Broyles.

Los cantantes Joss Stone, Jordin Sparks y Betty Who también forman parte de las festividades, al igual que las estrellas de Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Adam Devine, Sarah Hyland y Flula Borg. Jimmy Fallon & The Roots están en una carroza celebrando Central Park.

Los espectadores de todo el país pueden ver el desfile en vivo por NBC y en directo en Peacock.