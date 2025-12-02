Miley Cyrus comprometida con Maxx Morando tras 4 años de relación

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno de "Avatar: Fuego y Ceniza" de Disney en el teatro Dolby en Hollywood, California, el 1 de diciembre de 2025.

MIAMI.- Miley Cyrus le da otra oportunidad al matrimonio, así lo reportó la revista People al confirmar que la cantante está comprometida con su novio, el músico Maxx Morando. El portal especializado Page Six fue el primer medio en informar la noticia.

El compromiso de la pareja se produce después de que Cyrus acudiera al estreno mundial de Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles el 1 de diciembre, luciendo un anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda.

Lució la deslumbrante joya mientras ella y Morando posaban juntos para fotos en la alfombra roja. Cyrus fue vista por primera vez con el anillo a mediados de noviembre, según comentarios en las redes sociales.

Francesca Consulting, representante de la diseñadora de joyas Jacquie Aiche, confirmó que realizaron el anillo a medida, presentando una piedra de talla cojín engastada en una gruesa banda de oro amarillo de 14 quilates.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miley Official (@mileycyrus_bz)

Historia de amor

La tres veces ganadora del Grammy y el baterista fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en diciembre de 2021, cuando fueron fotografiados acercándose entre bastidores durante el especial navideño de Cyrus para NBC, Miley's New Year's Eve Party, en Miami.

Meses después, en abril de 2022, aparentemente confirmaron su romance cuando fueron vistos besándose apasionadamente en West Hollywood.

Cuando Cyrus ganó el premio a la Grabación del Año por su éxito Flowers en los Grammy de 2024, dedicó un cariñoso saludo a su ahora prometido en su discurso de aceptación. Además de agradecer a su equipo, rindió homenaje a Morando, quien estaba sentado entre el público, llamándolo "mi amor".

Cyrus estuvo casada previamente con el actor Liam Hemsworth desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2019.