Barbie lanza muñeca de colección inspirada en Miley Cyrus

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno de "Avatar: Fuego y Ceniza" de Disney en el teatro Dolby en Hollywood, California, el 1 de diciembre de 2025.

MIAMI.- Los fanáticos de Miley Cyrus ahora tienen una nueva pieza que agregar a su colección: una muñeca Barbie inspirada en la cantante. Se trata del nuevo lanzamiento de Mattel, la cual forma parte de la línea Barbie Signature y que reconoce la trayectoria y el impacto de la artista.

La Barbie forma parte de la edición especial con la que la empresa promueve y rinde tributo a figuras de la cultura pop, la música y la historia contemporánea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barbie (@barbie)

"Algo hermoso. Alguien icónico. Conoce a la muñeca Barbie @mileycyrus", anunció la marca en su cuenta oficial de Instagram.

La muñeca de Miley Cyrus ya está disponible para su compra en Amazon, Walmart y Target. El costo es de 60 dólares aproximadamente.

Estilismo

Mattel informó que la estética de la muñeca se inspira en el video musical Golden Burning Sun. La Barbie luce un conjunto de cuero negro, una chaqueta también de cuero negro que puede retirarse y tiene capucha, lentes de sol, tacones y un micrófono como accesorio.

El cabello esta teñido en castaño oscuro con luces rubias y dos mechones que enmarcan el rostro de la muñeca.

“Ver mi Barbie por primera vez es realmente un sueño hecho realidad. Pasamos mucho tiempo revisando cada detalle. Cada detalle fue intencional, desde el look, el cabello, los accesorios y el maquillaje hasta la estructura. No se trataba de hacerla perfecta, porque eso no me representaría, sino de capturar la esencia de este look de Golden Burning Sun”, dijo Miley en un comunicado de prensa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus)

Asimismo, Mattel expuso que la intención de la compañía fue exponer una etapa específica de la carrera de la exestrella Disney.

El lanzamiento se suma a otras celebraciones que la intérprete ha tenido durante el 2026. Miley celebró el 20 aniversario de Hannah Montana, serie con la que saltó a la fama; así como también le fue concedida una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.