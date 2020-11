Miley Cyrus recae en el alcohol durante la pandemia

Miley Cyrus llevaba seis meses sobria, algo que consiguió gracias al apoyo del que en ese momento era su pareja, el cantante Cody Simpson.

La intérprete de Party in the USA hizo las declaraciones en una entrevista que concedió al programa de Zane Lowe en Apple Music, Next Music Daily.

“Como le ha pasado a mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia recaí”, confesó la estrella de 27 años.

“Nunca diría que permanecí sobria si no es verdad, recaí y acepto que ocurrió”.

La artista, que el viernes pasado estrenó nuevo tema junto a Dua Lipa, Prisoner, afrontó su recaída en el alcohol y reflexionó sobre el motivo que la ha llevado a ello.

“Una de las cosas que he utilizado es ‘No te pongas furiosa, sé curiosa’. No, no te enojes contigo misma, pero pregúntate: ‘¿Qué pasó?’”.

No obstante, Miley Cyrus se puso manos a la obra para no caer en la adicción y ya lleva dos semanas sin probar el alcohol.

“Soy muy disciplinada. Es bastante fácil para mí estar sobria o entrar y salir de la sobriedad porque el día en que no quiero hacerlo más, simplemente no lo hago. El día que lo hago, lo hago. Pero cuando no quiero, simplemente no ocurre. Soy muy disciplinada”, comenta.

A pesar de su confesión, Miley Cyrus aclaró que no es una alcohólica y que lo que necesita es recuperar el control de sus acciones, algo que no ocurre cuando bebe.

“No tengo ningún problema con la bebida. Tengo un problema con las decisiones que tomo una vez que paso ese nivel. Solo quiero despertarme al 100 por ciento, el 100 por ciento del tiempo”, admitió.

En el pasado, la cantante reconoció haber sido adicta a la marihuana, sustancia que hace meses que tampoco prueba.