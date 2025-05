Miley Cyrus sufre infección tras filmar película de "Something Beautiful"

La cantante confesó que, en el rodaje, contrajo una seria infección y, según sus propias palabras, su pierna empezó a desintegrarse alrededor de la rótula. Detalló que grabó el video en octubre y, para noviembre, el Día de Acción de Gracias, tuvieron que ingresarla en la UCI momentáneamente porque el hospital estaba lleno.

Embed - Miley Cyrus on New Phase of Her Life, Hannah Montana, Becoming a Disney Legend & Something Beautiful