Miriam Margolyes, actriz de "Harry Potter", revela que le queda poco tiempo de vida

A sus 84 años, Margolyes, quien Interpretó a Profesora Pomona Sprout en Harry Potter, compartió públicamente que le quedan quizás cinco o seis años de vida, debido a varios problemas de salud que parece desde hace un tiempo, reveló en una entrevista reciente con The Times.

Embed - Mandrake Potting | Harry Potter and the Chamber of Secrets

La veterana actriz, conocida por su peculiar sentido del humor y su honestidad, aseguró que a pesar de las dificultades que presenta se niega a apartarse de la actuación, ya que es una pasión que le produce una alegría enorme.

También detalló que en 2023, fue sometido a un procedimiento para reemplazar una válvula aórtica con una válvula bovina, esto con el fin de evitar así una cirugía a corazón abierto más invasiva.

Otras condiciones

Pero no es la única condición que tiene, la actriz padece estenosis espinal, una afección que provoca un dolor agudo y limita significativamente su movilidad.

Por este motivo está registrada como persona con discapacidad y necesita diversas ayudas para desplazarse, desde bastones y andadores hasta un scooter de movilidad. A esto se suman sus batallas pasadas con la artritis y el reumatismo.

Debido a sus dolencias y limitaciones para desplazarse, se ha visto obligada a aceptar papeles que no requieran de esfuerzo físico, aunque confiesa que sueña con personajes que no la confinen a una silla de ruedas, pero lamentablemente no tiene la fuerza suficiente.

También reflexionó abiertamente sobre cómo sus antiguos hábitos alimenticios pudieron haber contribuido a sus actuales problemas de salud. Sin embargo, a pesar de las limitaciones físicas y un futuro incierto, Miriam Margolyes se mantiene con una actitud de autenticidad que la convierte en un ícono.