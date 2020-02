Mirna González: "El teatro invita a reconocerse como humano"

El 26 de febrero, el 25 de marzo y el 29 de abril, González presentará “Volando con tus emociones” en el Teatro Insight; el 16 de mayo realizará un show especial a propósito del Día de las Madres; y el 27 de mayo, 24 de junio y 29 de julio llevará al escenario “Entrelanzado emociones”.

La actriz admira el legado y trabajo de diferentes dramaturgos, disimiles en espacio y tiempo, entre los que destacan: William Shakespeare, José Ignacio Cabrujas, Román Chalbaud y Leonardo Padrón. “En cuanto actores me identifico muchísimo con Cantinflas, nos parecemos mucho en la forma auténtica y libre de actuar; de actrices a nuestras amadas Amalia Pérez Díaz, Doris Wells y Elba Escobar, entre otras”, destaca.

Todo ello mientras la escritora del E-Book “Organizaciones y Emociones, la Nueva Fusión” prepara nuevas sorpresas para sus seguidores.

- ¿Qué significa para usted iniciar su primera temporada de Teatro Insight en la Sala Black Box?

- El Teatro Insight, esta novedosa modalidad de teatro, la creé integrando armónicamente mi formación profesional con mi pasión por el teatro. Mi propuesta es un espacio especial creado para explorar nuevos lugares de consciencia a través de las artes escénicas, representando creativamente temas cotidianos y humanos en busca del desarrollo personal y profesional. Este teatro invita a reconocerse como humano y recargar energías para transformarse, potenciando actitudes de bienestar; es un teatro para toda la familia y empleados de empresas con gran contenido de valor ya que las Teatro-Conferencias antecedieron el Teatro Insight que hoy comparto en mis presentaciones. Yo misma creo los personajes, defino su vestuario, desarrollo sus historias, escribo los guiones, actuó y dirijo las obras bajo la producción de Laura Rodríguez, a la fecha cuento con más de una docena de personajes creados y presentados.

- Llevar a cabo esta primera temporada de Teatro Insight en la sala principal de Paseo Wynwood ha sido una bendición y agradezco mucho a Miguel Ferro por apoyar mi propuesta, la cual mostraré durante todo este año los últimos miércoles de cada mes a las 7:30 pm, más las funciones especiales en los meses de Febrero, Marzo y Mayo.

- ¿Qué temas aborda en sus obras?

- Todas mis obras abordan temas humanos y universales, personifico temas comunes dentro personajes peculiares en historias llenas de metáforas para que el público reflexione y se lleve herramientas de vida.

- Específicamente en Volando con tus Emociones, entrego herramientas de inteligencia emocional de una forma sencilla, divertida y práctica, el de conocernos como seres emocionales y vivir conscientes de ellos para lograr el bienestar.

- Adicional a esta primera temporada también realizaré la obra Entrelazando Generaciones para generar consciencia de la convivencia de 5 generaciones a la vez en los hogares y los espacios empresariales. Esta será los últimos miércoles de Mayo-Junio-Julio 2020 a las 7:30 pm, es una obra muy divertida y reflexiva para lograr la comprensión de toda la familia.

- ¿Qué mensajes busca transmitir con sus montajes?

- El teatro insight es un aprendizaje vivencial, muy activo de rápida conexión emocional que muestra divertidamente comportamientos humanos reflexionando y aprendiendo sobre ellos, con esto busco motivar a través del arte teatral, esta técnica de Pedagogía Teatral basada en técnicas de actuación con comedia y drama, PNL y Coaching para llevar al público a verse reflejados en situaciones de sus vidas y abordar preguntas desde su esencia para crear nuevas creencias que lo inspiren a fortalecer su liderazgo interior y autoestima, generando sus propias respuestas y así lograr una mejor versión de sí mismos.

- ¿Qué ha sido lo más retador de abrirse paso en un país que no es el suyo?

- Lo más retador ha sido poder manejar mis emociones de nostalgia al no estar en mi país y cerca de mi familia, superar el efecto de la distancia física de mis seres queridos. Otro de los retos que también he tenido ha sido manejar los guiones con códigos y palabras multiculturales pues Miami es un espacio lleno de convivencia de muchas nacionalidades, este reto me ha hecho aprender muchas cosas que me afirman que cuando emigramos nos volvemos ciudadanos del mundo.

- Además de presentar estas obras, ¿qué planes tiene para 2020?

- Para el año 2020 tengo muchos proyectos, continuar con mis funciones de Teatro Insight los últimos miércoles de cada mes, esta primera temporada tiene adicional el especial para el Mes de la Madres que será el domingo 16 de mayo con la obra Travesía Femenina que cuenta la historia evolutiva de una mujer desde niña hasta llegar a ser madre, esta obra es una de mis consentidas, disfruto mucho hacerla.

- La segunda temporada de este año traerá obras ligadas a temas de liderazgo, comunicación, bienestar y alcanzar sueños.

- También estoy trabajando en la creación de un performance, nuevos personajes de temas profundos como el EGO, la Autoestima y el Manejo del Cambio, en alianzas con otros coach estamos creando productos maravillosos para lograr aprendizajes divertidos e innovadores, hay muchos planes de alianzas.

- En cuanto a la escritura voy a comenzar a escribir mi segundo libro “Actúa a Ser Tú” el primer libro lo escribí en 2019 el E-Book “Organizaciones y Emociones, la Nueva Fusión” patrocinado por www.Bookboon.com