Miss Carnaval 2025: "Cuando de verdad quieres algo, puedes lograrlo"

“Fue una oportunidad que me cambió la vida. Antes del certamen, no tenía confianza en mí misma. Y durante ese proceso aprendí no solamente a sentirme poderosa, además, crecí en maneras diferentes, porque encontré una familia en las muchachas que tenía a mí alrededor”, expresó Melanie García en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Yo pienso que la confianza en uno mismo es súper importante. Quiero enseñarle a la juventud de mi comunidad que lo primero para alcanzar el éxito en la vida es tener autoconfianza. Que sepan que, si de verdad se proponen hacer algo, lo lograrán”, añadió.

Ese fue, precisamente, el aprendizaje que le dejó haber concursado en Miss Carnaval Miami.

“Este concurso me ha enseñado que cuando de verdad quieres algo, lo puedes lograr. Yo me esforcé; quería dar lo mejor de mí en ese proceso. Estoy muy agradecida con Carnaval Miami”, dijo.

“Mejoré mi manera de caminar, no había caminado en tacones, así que tuve que practicar”, comentó sobre lo que tuvo que moldear desde la edición anterior para vencer el certamen este año.

Asimismo, considera que ser auténtica y mostrarse sin máscaras le valió la corona de Miss Carnaval 2025.

“Pienso que la sinceridad es muy importante. Yo soy muy honesta, muy sincera. Y eso es lo que muestro, eso fue lo que trasmití en el escenario, di todo lo que quería dar. Y esa honestidad es algo que atrae a la gente", expresó.

La cubanoamericana ,que estudia economía y ciencias políticas, se autodescribe como optimista, trabajadora y apasionada.

“Soy apasionada. Creo que es esa pasión lo que le da luz al trabajo que hago. Y siempre trato de trabajar con mentalidad positiva, creo que eso es importante. Soy trabajadora. Lo que sea que esté haciendo, aunque esté teniendo un mal día, siempre tengo una sonrisa en mi rostro”, detalló.

“Creo que tener una mentalidad positiva hace la diferencia, porque a veces hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos controlar la manera cómo reaccionamos ante la vida. Siempre he pensado positivamente y he mantenido una sonrisa, eso es lo que mejora mis días”.

García es estudiante de Miami Dade College, donde conforma el cuadro de honores. Planea transferirse a una universidad para continuar sus estudios, además, aspira a ser abogada.

“Lo que me gusta de la abogacía es que hay mucha variedad en esa rama. Me gusta la economía porque me gusta el negocio. Cuando tomé la primera clase, me encantó la materia y supe que era lo que quería hacer. Además, me prepara para la escuela de Leyes, porque ayuda con el sentido común y a entender cosas que voy a necesitar para estudiar Derecho”.

Como Miss Carnaval 2025, será la embajadora de los Kiwanis en eventos comunitarios, además de las actividades relaciones con el Carnaval de Miami.

“Me motiva participar, porque la educación es muy importante. Los Kiwanis hacen un gran trabajo en la comunidad para que los estudiantes obtengan una educación de calidad. Y eso me impulsa a colaborar con esa causa”, dijo.

García divide su tiempo entre sus estudios, su trabajo en la compañía de su familia y la labor social que realiza a beneficio de niños con cáncer. A esas tareas ahora se suma su compromiso con los Kiwanis.

“Soy presidenta del club Future Business Leaders of America, que se enfoca en diferentes aspectos de negocios y en liderazgo. Además, tengo una organización que recauda fondos para niños con cáncer. Se llama Running for the Miracle. También trabajo con mi papá, que tiene una compañía de aire acondicionado, lo ayudo con los papeles”, contó.

La joven aficionada del baloncesto pasa su tiempo libre en familia.

“Me encanta pasar mucho tiempo con mi familia, ellos son mi soporte. Paso los domingos con mi abuela, hablando o haciendo crucigramas con ella. También me gusta hacer ejercicio. Jugué basketball en high school; fue algo que me ayudó a hacer amistades cuando estaba pasando trabajo. Además, me enseñó a trabajar en equipo. Así que estoy muy contenta por los eventos de basketball a los que iré con los Kiwanis”, dijo.

Hija de padres cubanos que emigraron jóvenes de la isla, se siente orgullosa de que sean su ejemplo y de las tradiciones que aún conservan en el hogar.

“Mis padres vinieron cuando tenían 26 años. Somos de Santa Clara. Ellos han hecho su vida aquí. Son mis lideres, porque admiro todo el trabajo que han puesto. A veces no había cumpleaños o no podían ir a eventos en la escuela porque estaban trabajando. Me enseñaron la perseverancia, lucharon mucho en Cuba. Y aquí encontraron la manera de trabajar duro y luchar por sus sueños, por eso los admiro tanto”, manifestó.

“La cocina cubana ha sido una constante en mi familia. Mi abuela a las 12 del mediodía siempre tiene arroz, frijoles negros y pechuga de pollo para quien quiera pasar a almorzar. Y la música cubana tiene un lugar especial en mi corazón, porque tiene un ritmo que no tiene otra música. Los domingos por la mañana, cuando mi mamá limpia, siempre pone alguna canción de Celia Cruz”.