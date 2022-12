Miss Carnaval Miami revela su propósito como la nueva reina

“A través de las redes sociales podemos motivar, inspirar a otros, y convertirnos en un modelo a seguir. Y en ese sentido a través de mi reinado y del trabajo que realice como reina, quiero incentivar a las personas a cumplir sus sueños, como lo he hecho yo inspirada de modelos que a través de su vida me estimulan a superarme”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Alexandra Pérez , joven de origen cubano que se convirtió en la nueva Miss Carnaval Miami.

“Me siento muy inspirada por modelos e influencers como Candice Swanepoel, porque ella no solo es un ícono en su profesión, sino que constantemente regresa a su país [Sudáfrica] a realizar labor social para ayudar a las familias más vulnerables”, reveló la joven, que en el año 2015 fue coronada como Miss Art Deco Junior, y quien a pesar de sentir una profunda atracción por las redes sociales, reconoce que las utiliza con mucha precaución y supervisión de sus padres, ya que pueden resultar un arma de doble filo para los jóvenes de su edad.

“Hay demasiadas personas que utilizan las redes sociales para incentivar el bullying (acoso). Lastimosamente los jóvenes de mi generación tienden a crearse muchas expectativas falsas y se están constantemente comparando en plataformas como Instagram. Y pienso que eso no es necesario y perjudica mucho a las personas que padecen de baja autoestima”, dijo Alexandra Pérez.

Soñando en grande

En un mundo en que las influencers e íconos de belleza siempre están dando de qué hablar, ya sea por sus sugerentes estilos o candentes fotos, Alexandra Pérez anhela diferenciarse y durante su reinado promover autenticidad e inspiración. Misión nada fácil en una era sobresaturada de imágenes digitales e inmediatez, razón por la que la joven comparte sus mejores consejos para utilizar las plataformas sociales de manera saludable.

“Lo primero y lo más importante es mantenerse en conexión con la familia y los amigos que de verdad nos ayudan e impulsan. Hay que tener un cable a tierra que nos enseñe a recibir y a quedarnos con lo mejor de las críticas a las que uno se expone en redes sociales. Segundo, hay que seguir a las personas que realmente nos motivan e inspiran. No hay que visitar perfiles que nos lleven a compararnos de forma negativa a través de estilos de vida que nos afecten. Y tercero, hay que enfocarse en la vida real y en los amigos ya que sin ellos nuestra salud mental se verá afectada”.

Consciente de que los problemas que más afectan a los jóvenes en Estados Unidos están estrictamente ligados a la ansiedad, el estrés y la depresión, Alexandra Pérez considera que nadie está libre de experimentar, durante al menos una vez en la vida, angustia, nervios, preocupación e incluso pánico, por lo que la joven cada mañana desarrolla un ritual que la ayuda a mantenerse en constante equilibrio.

“Apenas me levanto, me miro en el espejo y me digo una frase motivadora y palabras lindas. Es algo simple, pero muy poderoso. Comenzar el día con sana autoestima y siendo amable con uno mismo ayuda mucho. Por otra parte, le recomiendo a todo el mundo tomarse el tiempo de hacer algo que realmente amen. En mi caso, hace tres años comencé a tomar clases de salsa y actualmente soy parte de dos equipos de competencia. Eso me ayuda a estar en equilibrio, a mantenerme saludable, en movimiento, y además me divierte muchísimo”, reveló.

Cuba en el corazón

Hija de padres cubanos, pero nacida en Miami, Alexandra Pérez representa el espíritu de lucha y el amor por las raíces de toda su comunidad. Esta es una de las razones por las que logró convertirse en la nueva reina del Carnaval Miami, el viernes 25 de febrero en una ceremonia realizada en el Teatro Manuel Artime, en la Pequeña Habana.

“Mi familia es inmensa y muy unida. Gracias a ellos estoy aquí, ya que con mucho amor me han inculcado la cultura cubana y el sentido de comunidad que nos caracteriza a todos los latinos”, dijo la joven que, aunque no conoce la isla, revela que la visitó cuando tenía apenas dos años.

“Mi abuelo fue preso político y mi familia tiene miedo de regresar ahí, aunque sea de visita. Pero si las cosas cambian, me encantaría conocer más la isla. Pienso que Cuba es bella y se va a reconstruir. Nuestra gente está pasando por un momento muy difícil, pero vendrán tiempos mejores”, dijo la joven, quien comparte reinado en esta edición del carnaval con el cantautor cubano Yotuel.

“Me honra mucho estar compartiendo el reinado con él. Patria y Vida es una canción muy emocionante y poderosa. Cuando la escucho con mi familia siento tantas cosas. Todos queremos que Cuba sea libre y ser parte del Carnaval Miami junto a Yotuel es un sueño porque me ayuda a conectarme aún más con mi gente de Cuba”, dijo la soberana, quien además adelantó la causa que será el motor de su reinado.

“Me encantaría poder enfocarme en promover la educación en los niños más necesitados, porque ellos son nuestro futuro. Tengo un vínculo cercano con ellos, quizás por la naturaleza de madre que tenemos todas las mujeres. Quiero enfocarme en la educación y el acceso a las oportunidades de los niños vulnerables de nuestra comunidad”, finalizó.

Si desea saber más acerca de Alexandra Pérez, visite su perfil en Instagram @alexandraaa.perezz.