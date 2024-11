Miss Chile, Emilia Dides, confiesa que quisiera una relación con William Levy

"No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer", dijo Emilia Dides, cuando Jordi le preguntó si tenía o no una relación con el protagonista de Sortilegio.

"Sí, hablamos mucho... mira, la verdad no sé. Yo fluyo como fluí en este gran Miss Universo, mi momento ahora con todos los chilenos que me están esperándome, pero sí me gustaría, sí me gustaría (tener una relación)", agregó la miss.

Tras ello, Jordi Martin le preguntó qué es lo que más le ha gustado de William. "Su belleza física, pero su corazón", respondió Emilia Dides, de 25 años.

Conversaciones entre Miss Chile y William Levy en redes sociales

Además de la conversión entre el paparazzi y Miss Chile 2024, la producción de El Gordo y la Flaca mostró algunas capturas de pantalla de los comentarios que se han hecho sendos famosos en redes sociales.

"Morder tu boca es un destino inevitable", le escribió William Levy a Dides. "¿ah, sí?", le respondió la modelo en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Además del encuentro que se dio con Miss Chile, Jordi Martin aseguró que en conversación con William Levy, el actor y modelo le dijo que quiere vivir alejado de los conflictos con Elizabeth Gutiérrez.

"Esto es algo que con William lo he estado hablando varias veces, de todas estas conversaciones que hemos tenido. William lo que me dice: 'es que ya yo estoy libre, puedo iniciar algo. Lo que no acabo de entender es ¿por qué Elizabeth siempre me pone esas trabas?, va difundiendo información que me causa un daño reputacional, ¿por qué Elizabeth no pasa página?...'", comentó el paparazzi español en el programa de Univision.

"Siempre me traslada eso William: que él lo que quiere ya es tener paz, no quiere tener ninguna guerra con Elizabeth. Siempre me habla con muchísimo respecto de la mamá de sus hijos, jamás en todas estas conversaciones que he tenido con William, jamás me habla mal de Elizabeth, de verdad Raúl, te lo prometo... él lo único que quiere es pasar página y está ilusionado, Lili", aseveró Jordi.