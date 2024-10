Elizabeth Gutiérrez responde a las declaraciones de William Levy

"Definitivamente es un tema que nos afecta a todos, yo nunca he dicho que solo me afecta a mí. Lo primordial son mis hijos, obviamente para cualquier padre, entonces definitivamente ellos son lo más importante en toda esta situación", dijo con tranquilidad.

No obstante, Gutiérrez aclaró que desea mantener los desacuerdos con William en privado, agregando que no tiene sentido enviar mensaje por medio de la prensa.

"Realmente no voy a hablar para nada de nada, no voy a seguir con esto de lleva y trae porque no va a beneficiar en nada a nadie, realmente. Cualquier cosa que yo le tenga que decir obviamente le puedo llamar a él y decirle a él directamente, arreglar nuestras cosas, como siempre he tratado de hacer, arreglar nuestras cosas dentro de nuestra casa".

Respeto

A su juicio, considera que desde que se hizo pública la separación ella ha mantenido la cordialidad cuando se refiere a él en los medios de comunicación.

"Nunca he hablado mal de William en lo que yo he podido controlar y no lo voy a hacer porque es el padre de mis hijos. Siempre lo voy a respetar por ser el padre de mis hijos. Mis hijos lo adoran, lo aman y cualquier cosa que le pase a él o a mí, los más afectados van a ser nuestros hijos".

En este sentido, reiteró que nunca ha tenido la intención de lastimarlo con palabras o acciones.

"En ningún momento he querido lastimarlo para nada, es una situación de verdad que estoy tratando de salir adelante y traer paz a nuestras vidas, por eso no quiero seguir en esto".

Por último, Elizabeth consideró que lo que pudo haber afectado la relación fue la comunicación.

"Yo hablaba de una cosa y a lo mejor él entendía otra y viceversa, entonces no supimos cómo manejar, se nos fue de las manos y muy desafortunado porque los dos siempre hemos luchado mucho por nuestra familia y vernos en esta situación cuando hemos sido tan privados definitivamente es algo que ninguno de los cuatro hubiéramos querido".